I.T去年港澳同店銷售升轉跌

服裝不加關稅 美國續開店

他續指，I.T現時在美國有3間分店，當中兩間於去年下半年新開設，雖然部分產品於內地生產，惟服裝毋須加徵關稅，公司考慮以上因素，計劃在美國繼續開店。公司今年亦會在港開店及關店，計劃視乎下半年的宏觀經濟情况而定，相信營運面積與上個財年相若，或減少1%至2%。截至今年2月底，公司於港澳地區共經營228間店，減少7間分店。

港澳地區減7分店

受惠公司減少折扣優惠活動，去年I.T港澳毛利率升1.8個百分點至62.5%。方衛斌指出，因應整體零售氣氛，今個財年首季（今年3月至5月）有減價促銷，公司會致力保持毛利率水平。

公司近日收購瑞典服裝品牌Acne Studios的10.9%股權，方衛斌指出，I.T在13年前將品牌引入亞洲，現時Acne Studios在中國只有4間自營店，相信未來增長空間很大，彼此會密切溝通。