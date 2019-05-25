中國稀土主席及夫減持套2300萬

持股降至31.1%

中國稀土股價昨日收報0.495元，下跌17%，市值只餘11.59億元。按蔣泉龍夫婦兩人持股31.1%而言，應佔中國稀土的市值只3.6億元。在過去7年，該集團均沒有派息，反之他們在2015年第三季，需要按比例參與該集團供股，涉資4.26億元，並自2017年起，分四次出資338.36萬元，增持該集團242.4萬股股份。蔣氏夫婦前後出資共4.29億元。該集團股價自2018年1月以來，大抵在供股價每股0.6元以下運行。即使今次兩人趁高按每股平均價0.5749元減持套現部分股份，但是因為仍然低於供股價，因此帳面尚有輕微虧損少於100萬元。

習近平視察稀土企業 股價炒高逾倍

中國稀土為香港市場少數與稀土產業相關公司，主要從事稀土深加工及耐火料生產，主要市場為中國、歐洲及日本，美國市場佔比1%不到，本身並沒有礦務開採運作。國家主席習近平在副總理劉鶴陪同下，視察從事稀土業務的江西金力永磁科技股份，內地A股市場借消息力炒稀土股，中國稀土股價也因此在周一借勢炒高1.08倍，高見0.77元，之後便反覆回落。