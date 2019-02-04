中國股票基金一周走資169億 4年最勁 滬深股通本月淨流出530億 破2015年股災紀錄

明報記者 廖毅然

事實上，本周環球股市大多錄得走資。EPFR的數據顯示，本周新興市場股票基金走資42.93億美元，而亞太區股票基金走資38.02億美元。中國股票基金的21.71億美元淨流出，是2015年8月以來最多。另香港股票基金亦錄得淨流出，規模為2.83億美元（約22億港元）。

港股基金一周淨流走22億

EPFR的統計主要包括互惠基金及ETF。「中國股票基金」泛指包括中國境內及境外、以A股指數、H股指數或MSCI中國指數為基準的互惠基金及ETF，即除了覆蓋投資者對境內A股的資金流，亦反映境外上市中國公司的資金流。「香港股票基金」則主要指以恒生指數或MSCI香港指數為基準的基金及ETF。

滬深股通的淨流出則突破2015年7月股災期間。據聯交所數據，昨日滬深股通再錄得淨流出，規模為16.18億元人民幣，本月至今已累計走資527.49億元人民幣，上一個紀錄為2015年7月的314.97億元人民幣。

渣打：恒指反彈視乎中美舉措

渣打財富管理投資策略主管梁振輝指出，中美貿易談判的希望逐漸減弱，甚至6月的G20峰會也未必能解決問題，加上華為事件繼續發酵，投資者「用腳投票」，循各種途徑沽出中國股票。他認為即使A股已連跌5周，恒指亦已從高位跌近一成，但能否反彈仍要視乎美國的態度有否改變，及內地會否有進一步刺激措施。

恒指昨日微升86點至27,353點，但全日成交縮減至僅760億元，且高低波幅不足200點，沽空率持續高企在15％以上。另國指升44點至10,445點。騰訊（0700）7連跌，昨跌0.4％至324.8元。匯控（0005）及友邦（1299）則微升不足1％。

高盛：中美沒協議 會再跌兩成

高盛發表報告指，中資股尚未完全反映貿易戰的負面影響，若中美最終未能達成任何協議，MSCI中國指數的預測市盈率將由目前的10.6倍下跌至8.5倍，意味指數有20%的潛在跌幅。該行指出，利豐（0494）、瑞聲科技（2018）、美高梅中國（2282）及裕元（0551）將最受貿易戰影響。