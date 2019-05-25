英皇屯門新安街併兩工廈申寬地積比

資料顯示，英皇早於2015年就山齡工業大廈申請活化改裝，並成功獲批，改裝為零售及食肆用途，涉及5.64萬方呎。

另新地（0016）早前就一幅上水天平山村以北的一幅9.8萬方呎土地，申請略為放寬最高地積比率及建築物高度限制，擬建兩幢住宅大廈，涉及25.68萬方呎，項目於昨日截收意見，城規會暫收29份意見，當中28份贊成，並指其發展能提供中小型單位，而上水鄉事委員會主席、北區區議會當然議員侯志強對發展方案無意見。

盈大地產（0432）就上環己連拿利住宅地盤再申請作重建27層高商廈，亦暫收95份意見書，逾九成贊成，當中包括共享工作空間WeWork，指中環商業樓面需求殷切，重建商廈有助增加相關供應。

城規批洗衣街前水務署轉商業地

此外，去年刊憲修訂《旺角分區計劃大綱草圖》，包括將旺角彌敦道兩旁商用地皮放寬高度限制，獲行政長官及行政會議核准通過。另旺角洗衣街重建項目（即水務署前設施用地）的土地用途改作「商業（4）」，並加入更多規劃限制，城規會接納有關改動。