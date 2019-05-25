反駁沽空報告 Mega Expo仍挫兩成

指對方混淆業務及與諾笛關係

Mega Expo在澄清內作出8項反駁，針對報告指控公司有來自未披露關聯方的虛構收益，集團反指殺人鯨資本錯誤詮釋諾笛聯盟為「網上」電子商貿平台，並混淆集團設備承包分部的業務模式及其與諾笛聯盟之協同關係。

對於以虛假交易進行連串集資的指控，Mega Expo指沽空機構報告臆測可能關連，惟無憑據支持，因此根據極為可疑之理據達至結論。集團強調，過去3年所有收購均向不同個體及獨立第三方作出，一系列策略收購能夠分散其收入來源，以及藉開拓於中國的投資機會提升其盈利組合。

就其負經營現金流量的指控，集團澄清應收帳款增加，是以擴大承包服務及娛樂設備解決方案業務分部之業務策略，集團已向其客戶提供更長還款期，從而吸引及增加對客戶之銷售。至於異常高的董事流失率，集團稱董事辭任均是因個人、家庭理由或其他事務。