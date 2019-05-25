反駁沽空報告 Mega Expo仍挫兩成

【明報專訊】Mega Expo（1360）本月9日遭到「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）狙擊，指公司被涉黃集團控制。事隔半月Mega Expo終發澄清公告，反指沽空機構報告內聲稱屬失實並具誤導性，報告中所得出有關公司及其財務業績結論不確實，並強調將不會對報告內容進一步分析或回應。但澄清未為市場受落，股份昨午復牌後續插22.37%，跌至2.29元，更曾低見1.6元，跌幅多達45.8%。
指對方混淆業務及與諾笛關係
Mega Expo在澄清內作出8項反駁，針對報告指控公司有來自未披露關聯方的虛構收益，集團反指殺人鯨資本錯誤詮釋諾笛聯盟為「網上」電子商貿平台，並混淆集團設備承包分部的業務模式及其與諾笛聯盟之協同關係。
對於以虛假交易進行連串集資的指控，Mega Expo指沽空機構報告臆測可能關連，惟無憑據支持，因此根據極為可疑之理據達至結論。集團強調，過去3年所有收購均向不同個體及獨立第三方作出，一系列策略收購能夠分散其收入來源，以及藉開拓於中國的投資機會提升其盈利組合。
就其負經營現金流量的指控，集團澄清應收帳款增加，是以擴大承包服務及娛樂設備解決方案業務分部之業務策略，集團已向其客戶提供更長還款期，從而吸引及增加對客戶之銷售。至於異常高的董事流失率，集團稱董事辭任均是因個人、家庭理由或其他事務。