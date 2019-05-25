貿發局：貿戰持續勢影響本港下半年出口

首季出口美訂單按年跌8%

陳永健又稱，如果美國對餘下3250億美元中國進口商品也徵收關稅，因涉及傳統消費品較多，對港商影響會較目前大，雖然具體還需視乎中美雙方能否盡快達成協議，以緩和不明朗因素，但港商仍要以審慎態度面對。

籲拓東盟市場抵消影響

陳表示，本港首季出口至東盟巿場發展理想，十分建議港商通過拓展以東盟為主的新興巿場，讓業務多元化以抵消關稅影響，過去一段時間，貿發局亦組織了不少新興巿場的考察活動，協助港商拓展更多新市場。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）報告顯示，美國對中國商品加徵關稅的新增成本，幾乎由美國進口商和消費者承擔。曾在美國貿易代表處工作7年，現為美國盛德國際律師事務所國際仲裁、貿易及訟辯實務部聯席主管Andrew Shoyer出席貿發局上述活動時指出，出現這情况主要因為美國當前經濟較好，美元亦強勢，令消費者有較強的承擔能力，從而抵消了廠家部分關稅成本。

倘美經濟轉穩 消費者承擔力降

不過他指出隨着美國經濟轉穩，日後消費者難以繼續承受高價消費品，因此提醒港商不要因為目前可轉嫁關稅，覺得以後也不會有很大影響。