核數師無法表意見即停牌 港交所：補救期延至兩年

新規設兩種豁免停牌情况

港交所今次最終推行的方案版本比起原有建議有所軟化，不但提供首兩年將補救期延長兩年的過渡安排，更提供了兩種豁免停牌的情况，一是如發出非標準意見只牽涉持續經營（going concerns）問題，二是上市公司在刊發初步業績公告前已解決相關問題。港交所亦在文件中指，將持續經營納入停牌豁免範圍是因為考慮到市場回應指，如因此而將公司停牌會令公司更快倒閉及出現財困。

信永中和：延長補救期作用不大

信永中和管理合伙人盧華基表示，公司預期中美貿易戰的影響將於今年下半年浮現，相信屆時會有公司資金緊張，將有可能令到核數師就公司未來12個月的經營問題發出非標準意見，認為今次修訂將此情况豁免是聆聽業界反應的舉動。至於修訂首兩年將補救期延長兩年的做法，他認為，其他會令核數師發出非標準意見的問題「通常都要處理很久」，延長補救期作用不大。

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮稱，今次的出發點很明顯是為了汰弱留強，實屬好事，但覺得利用核數師的審計工作決定上市公司股票的交易會為會計界帶來沉重壓力，甚至可能出現上市公司聘用「較鬆手」的會計師，以求財務報表能獲通過。