甘比女兒賣「鬼口水」 做出10萬元生意

主動捐出利潤做慈善

甘比提到，Josephine去年迷上「鬼口水（Slime）」玩意，自己愛玩之餘，還在父母幫忙下，於去年9月開始在皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，不足一年已有約10萬元生意額。Josephine就主動提出，想捐錢幫助其他有需要人士，最終將賺到的資金捐到爸爸劉鑾雄名下的慈善基金。

甘比說，她自己現時經常搞慈善活動，幫助老人、小朋友同殘障人士，例如帶貧窮兒童小朋友遊玩、探訪劏房家庭等；而且這位「女首富」原來「好眼淺」，談到去年3月她主動提出，幫助因車禍被撞斷腳的一名36歲媽媽時，對方竟然婉拒，希望可以將資源留給其他人，甘比即忍不住落淚。

她說自己三名子女家境好，所以經常帶她們去家訪、參與慈善活動，甚至與不同背景的孩子一起遊玩，希望讓他們更了解其他人的生活困難。或許是因為潛移默化，令Josephine 願意將賺到的錢捐出。

有傳媒問到是否她推動丈夫一起出錢參與慈善工作，她說大劉其實一向有捐錢做慈善，但「佢成日都無出聲」，由1997年至今已捐出40億元，笑說「你哋可能感覺上佢係鍾意講嘢，但係佢其實又好怕醜又好低調嘅，呢層你哋唔明白㗎喇」。