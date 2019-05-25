回應逃犯條例 甘比：支持政府決策 稱有留意港投資項目 惟地價太貴

明報記者 鄧偉忠

由於捲入澳門涉貪案件，劉鑾雄在2014年時已辭去全部華置管理層職位，長子劉鳴煒接任主席，而甘比則自2017年上任華置執行董事，她昨日首次現身公司股東周年大會，至於劉鳴煒則繼續缺席。被問到在《逃犯條例》修訂上的立場，甘比昨日表示，劉鑾雄現時與華置沒有關係，在公司立場而言，他的私人事務不方便回答，但對於特區政府的決策是尊重及支持的。

指大劉私人事務 不便回答

大劉今年4月入稟高院，指《逃犯條例》的修訂違反香港人權法案的保障，要求法庭頒令，修訂後的《逃犯條例》不應該有追溯期，在修例前被指控犯罪的人不應該被移交。其後劉鑾雄更委聘多次代表港府的憲法專家、御用大律師彭力克勳爵（Lord David Pannick）為代表律師，處理6月21日的司法覆核許可申請。

稱大劉目前身在香港

對於早前大劉被拍到與甘比舉家出遊英國及加拿大多倫多，加上大劉入稟狀曾提到，一旦《逃犯條例》修訂獲通過，可能會被迫流亡海外；甘比昨日在股東會後表示，大劉現時已回到香港。其後與傳媒會面時再提到，大劉早前到訪加拿大，主要是探望親戚。

至於華置近年頻頻出售香港項目，有說法指公司一直在減少香港投資，甘比表示，公司無意撤離香港，不但一直有留意香港的項目，亦有參與政府賣地投標，但因為地價太昂貴才未能成事；她又提到，公司亦有留意美國紐約、新加坡、日本等地的項目，有適合的會再投資。

投資恒大 分享內地房地產成果

提到華置近年積極投資內房股恒大（3333），甘比解釋，相比起華置自行到內地發展，恒大更了解內地市場，而且發展更有效率，「咁點解唔由我哋去投資恒大，由恒大去做，我哋再去分享成果？」她又提到，公司除了投資恒大股份外，亦持有包括佳兆業（1638）在內的多隻內房股債券。