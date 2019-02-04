銀行家會所斥200萬 預租盈置大廈

租用告羅士打大廈近30年

另市場消息稱，銅鑼灣蘭芳道13至15號地舖，面積1500方呎，以月租18萬元租出，呎租120元。上述商舖原由著名西餐廳金雀餐廳租用，於上址租用超過50年，餐廳因作為導演王家衛的電影《花樣年華》及《2046》拍攝場景而廣為人熟悉。餐廳曾於2015年9月停止營業，並於2016年7月重開，保留以往懷舊裝修及風味，惟商舖面積較過去縮細一半。餐廳去年9月因業主大幅加租而遷舖至同區駱克道京都廣場，並改名為「香港情」。

曾拍攝花樣年華 蘭芳道地舖18萬租出

此外，中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，灣仔資本中心12樓全層連3個車位易手，面積約1.45萬方呎，成交價3.61億元，呎價24,897元。據悉全層共5個單位，其中兩伙連租約出售，每月租金收入約34.5萬元。原業主為高山企業（0616），於2018年以2.95億元購入作長線收租，今次易手，帳面獲利6600萬元，物業升值約22%。