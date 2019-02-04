地建會再發指引 逾753呎3房或以上可招標

梁志堅：業界若犯規將自取其咎

今年首季至4月初， 新盤標售情况盛行，即使樓價低於500萬元的細價樓亦標售，惹起政府、立法會議員等各界抨擊，逼使地建會4月4日召開緊急會議，規定非豪宅首次銷售要以公開發售形式進行，首推單位為項目單位總數之20%。至5月9日，地建會發出指引，除了要求完整披露單位成交價、買家所獲之優惠及各項條款外，亦表明獨立屋、洋房及特色戶、任何實用面積不少於1076方呎之分層單位可作招標。另值得一提的是，新地（0016）大埔白石角雲滙因涉嫌未有完整披露標售單位的完整支付條款，而遭一手銷監局檢控。

不計算儲物房工人房

不過，部分地產商對標售單位的面積因仍存爭議，令地建會要再開會討論，至昨日推出「終極新指引」，最新加入的是具3間睡房或以上、實用面積不小於753方呎的分層單位可招標。梁志堅強調，新指引清晰闡釋新盤招標準則，指引中有關3房單位的定義，是指真正睡房，儲物房或工人房等不計算。梁表示：「會員現時已經沒有任何argument（爭論），相信業界會自律，如果仍犯規屬自取其咎。」

尹兆堅：地產商見政府檢控才改善

另長實（1113）執行董事趙國雄表示，新指引可增加新盤銷售透明度，並可保障買家的權益，強調集團會全力落實地建會新指引。事實上，據統計，有8個主要新盤新近上載銷售安排，下周一至周三共推出23伙招標，全屬洋房、特色戶及分層豪宅（表2）。

不過，立法會議員尹兆堅認為，地產商是「唔見棺材唔流淚」，直至銷監局出手檢控才改善。此外，尹對地建會新指引部分內容有保留，如超過753方呎的3睡房或以上單位可作招標，他質疑此建議讓發展商「留後門」散貨，亦可透過更改圖則，改變睡房數目，彈性處理賣樓策略。他認為，地建會應該劃一規定1076方呎以下單位不得招標。