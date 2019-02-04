CCL報188.62點 僅低歷史高峰0.01%

料下周勢創新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今周指數尚未反映中美貿易戰的影響，將於未來兩三周開始反映，估計CCL重返高位後，未來走勢將會高位爭持。

此外，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）最新報190.84點，按周升0.73%，CCL（中小型單位）報188.63點，按周升0.6%。

未反映中美貿易戰升級

值得一提的是CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL齊升15周，分別累升11.69%、11.32%及10.99%，追平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是1997年3月份。分區方面，九龍CCL Mass 報188.36點，按周升2.18%，升幅為50周最大，距離高位相差0.18%。港島CCL Mass報196.39點，連升兩周後回軟，按周下跌0.6%，與高位相差0.81%。

新界東CCL Mass報200.85點，按周升0.17%，連升兩周共1.83%，與高位相差3.82%。新界西CCL Mass報170.03點，按周升0.55%，連升4周共2.98%，相差3.93%。