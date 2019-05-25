本月新盤撻訂逼40宗 近年新高

此外，九建（0034）油塘海傲灣，原於本月12日以682.8萬元售出的第1A座9樓A室，實用面積301方呎1房戶，買家近日撻訂，料遭沒收5%訂金、涉逾34萬元。

MONTARA新一期傳快獲批預售

新盤成交方面，經歷本月初的交投熾熱後，市場由於沒有焦點全新大盤登場，近日交投轉靜。市場消息指，市場昨錄約10宗一手成交，令本月整體一手銷量累增至約2240宗。至於最大金額成交，為華懋等發展的赤柱紅山半島，新近以逾1.107億元售出松柏徑158號屋，以該洋房實用面積3142方呎（另連1315方呎天台）計，折合實呎逾3.52萬元。

另市場消息指，會德豐（0020）發展、涉單位總數504伙的將軍澳日出康城7B期，即MONTARA新一期，料短期可獲批預售樓花同意書，發展商最快下月上旬公布銷售詳情。至於單位總數616伙的MONTARA，全數單位早前已清袋套現約50億元。