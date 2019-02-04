中美貿易戰升級 買家腳軟離場 盈翠3000萬樓王撻訂 損手160萬

明報記者 歐陽慧恩

遭買家撻訂的盈翠半島3座高層C室特色戶，實用面積916方呎，擁4個面積合共616方呎的平台，上月底以3000萬元易手，實呎32,751元，成交價及呎價均創區內新高紀錄。惟近日貿易戰升溫，股匯走勢波動，買家決定放棄已付的100萬元訂金，連同雙方經紀佣金，料損手高達160萬元。區內代理透露，業主現已將單位提價一成至3300萬元放售。

業主加價至3300萬再放售

事實上，該單位上月底成交後，引發區內多個屋苑錄得多宗新高價成交，其中盈翠半島2座頂層連天台戶以1048萬元易手，實呎19,736元，做價和呎價均為區內兩房戶新高。此外，綠悠雅苑3座高層F室於居二市場以860萬元易手，實呎12,356元，創新界區資助房屋新高紀錄。

另同區青泰苑D座低層10室，以578萬元（已補地價）沽出，實呎14,414元，創屋苑呎價及兩房戶做價新高。青衣長安邨安泊樓高層27室於自由市場以264萬元成交，實呎1.76萬元，成區內公屋次高呎價紀錄。

藍天海岸連天台兩房近千萬破頂

不過，二手市場續錄破頂成交。美聯高級營業經理黎景南指，東涌藍天海岸2座高層連天台單位，屬實用面積565方呎兩房戶，連422方呎天台，並連1.66萬元租約，買家未能睇樓，但因同類放盤罕有，故仍斥980萬元購入上址，實呎17,345元，做價及呎價均成區內兩房戶新高，呎價更創屋苑新高。原業主於2007年以258萬元入市，帳面賺約722萬元或近2.8倍。

溱8兩房1100萬 平區內紀錄

此外，中原高級區域營業經理許秋偉表示，沙田溱岸8號1座高層E室，實用面積511方呎，兩房間隔，以1100萬元易手，實呎21,526元，平去年御龍山所創的同區兩房成交價紀錄。原業主於2012年以645萬元購入，帳面獲利455萬元或約70%。

另世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角富澤花園富達閣中層C室，實用面積652方呎，以1378萬元沽出，實呎21,134元，做價及呎價均創屋苑新高。此外，黃大仙鳳德邨紫鳳樓高層7室，實用面積149方呎，以276萬元於自由市場易手，實呎18,523元，創屋苑次高紀錄。