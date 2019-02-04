經濟
企業創富

企業創富

上一篇

投資逾250萬 冀兩年內回本

【明報專訊】司徒健南和陳迺堅透露，該公司早前已獲一名投資者入股。連同前期研發費用，該公司至今已一共投資超過250萬元；而取得的政府資助則合共超過300萬元。所以，兩人認為，政府部門已算是相當大力支持該公司。

暫時來說，該公司還未收支平衡。但兩人表示，有信心在兩年內回本。這主要是因為，商業大廈使用的濾網數目非常龐大。以一棟40層高的商業大廈為例，大約需要安裝100部風櫃機，合共使用數百個濾網。所以，只要能夠打開商業大廈的市場，銷量將會以幾何級數上升，很快就可以回本。

另一個令兩人樂觀的原因是，現時倚靠增加濾網的纖維密度來提高過濾效率的做法，會令空氣阻力大增，於是要加大風扇和製冷系統的耗電來將之抵消。有些研究指出，商業大廈每年因此而增加的電費，原來比每年購買濾網的開支還要高得多。所以，兩人認為，該公司的產品以節省整體耗電為賣點，對商界來說，相當有吸引力。

曾推家用空氣淨化器 網售899元

雖然工商業大廈是該公司的主要市場，但該公司亦並非完全放棄家用市場。去年底，該公司亦研發了一款結合藍牙揚聲器功能的空氣淨化器，在網店上以899元銷售。雖然這個售價並不便宜，但也在短時間內賣出了幾部。

不過，兩人覺得該空氣淨化器的有效範圍只有大約100平方呎，不太足夠，而沒有真正投產。

他們希望改良設計，將其有效範圍增加至200至300平方呎，足以在一個小型住宅單位使用，而體積則只是略大一點，才正式推出。他們估計，這個改良後的空氣淨化器兼藍牙揚聲器，可能會在明年初進行眾籌。

至於使用聲波技術來加強過濾效率會否增加噪音問題，兩人則表示，大約50分貝的噪音其實並不高，只要增加一些隔音物料，就沒有什麼噪音問題。而且，以工商業大廈來說，其風櫃的位置其實相當隱蔽，並不會令租戶感受到噪音。

[企業創富]

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單