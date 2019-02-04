投資逾250萬 冀兩年內回本

暫時來說，該公司還未收支平衡。但兩人表示，有信心在兩年內回本。這主要是因為，商業大廈使用的濾網數目非常龐大。以一棟40層高的商業大廈為例，大約需要安裝100部風櫃機，合共使用數百個濾網。所以，只要能夠打開商業大廈的市場，銷量將會以幾何級數上升，很快就可以回本。

另一個令兩人樂觀的原因是，現時倚靠增加濾網的纖維密度來提高過濾效率的做法，會令空氣阻力大增，於是要加大風扇和製冷系統的耗電來將之抵消。有些研究指出，商業大廈每年因此而增加的電費，原來比每年購買濾網的開支還要高得多。所以，兩人認為，該公司的產品以節省整體耗電為賣點，對商界來說，相當有吸引力。

曾推家用空氣淨化器 網售899元

雖然工商業大廈是該公司的主要市場，但該公司亦並非完全放棄家用市場。去年底，該公司亦研發了一款結合藍牙揚聲器功能的空氣淨化器，在網店上以899元銷售。雖然這個售價並不便宜，但也在短時間內賣出了幾部。

不過，兩人覺得該空氣淨化器的有效範圍只有大約100平方呎，不太足夠，而沒有真正投產。

他們希望改良設計，將其有效範圍增加至200至300平方呎，足以在一個小型住宅單位使用，而體積則只是略大一點，才正式推出。他們估計，這個改良後的空氣淨化器兼藍牙揚聲器，可能會在明年初進行眾籌。

至於使用聲波技術來加強過濾效率會否增加噪音問題，兩人則表示，大約50分貝的噪音其實並不高，只要增加一些隔音物料，就沒有什麼噪音問題。而且，以工商業大廈來說，其風櫃的位置其實相當隱蔽，並不會令租戶感受到噪音。

[企業創富]