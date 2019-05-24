已接獲兩商場小量訂單

但加上雅弦科技的聲波震動技術之後，儀器量度到的懸浮粒子濃度，即大幅減少30%。（因為相對懸浮粒子的數量來說，該店安裝的家用式濾網其實太小太薄，故未能完全顯示出過濾微粒的提升效果。）

近月，該公司更接到兩個商場一共購買16套設備的訂單（每套設備為一個面積2呎×2呎的濾網以及配套的小型發聲裝置）。截至本文刊出之前，該公司已完成了其中10套設備的安裝，還有6套設備快將安裝。

擬透過授權合作 發展成業界技術標準

司徒健南和陳迺堅強調，該公司與現有的濾網生產商之間並非競爭或敵對關係，反而可以是合作關係。因為該公司的技術並不是在物料上取代現有濾網，而是加強現有濾網的效率。

由於大部分現有濾網的纖維層都可以讓聲波穿過，所以只要加上小型發聲裝置，便可以結合聲波震動過濾技術，來提升它們的過濾效率。這樣可以令本來只是中效的濾網發揮到有如高效濾網般的效率，但又節省到整體的能源成本，以及濾材成本（例如毋須採用納米纖維等）。

該公司也計劃，在未來進行技術授權合作，長遠目標是令其聲波震動過濾技術打入國際市場，成為新一代的空氣過濾技術標準。

[企業創富]