新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄

星漣海4房戶撻訂 料殺訂176萬

新盤市場持續錄撻訂個案，上述長實（1113）馬鞍山星漣海新錄的撻訂，為2A座25樓實用面積1660方呎A室，屬4房大戶，原於去年8月17日以3519.2萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但新近取消交易，估計買家遭發展商沒收5%訂金、涉約176萬元。

藍塘傲撻訂貨下周一重售

至於旗下樓盤近年多番減價促銷的麗展（0488），系內與帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，最新錄得8座16樓實用面積634方呎G室撻訂，單位早前減價14%後、於本月14日以1366.07萬元售出，惟買家近日撻訂，估計遭發展商沒收5%訂金、涉約68萬元。麗展已重新上載銷售安排，將於下周一（27日）以原價發售此單位。

另恒地（0012）及新世界（0017）合作的元朗大棠尚悅‧嶺，據樓盤成交紀錄冊顯示，錄得本月第三宗撻訂，單位為2座23樓實用面積370方呎K室，屬2房戶，原於5月15日以638.3萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金、涉約32萬元。