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新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄

【明報專訊】樓市受中美貿易戰惡化、股市波動等兩大利淡因素夾擊下，據本報統計，新盤市場本月首23日累積錄得的撻訂個案增至36宗，超越去年10月、近年樓市氣氛最差時期所錄得的35宗紀錄。至於新近涉殺訂金額最大個案，為馬鞍山星漣海一伙4房戶，買家於簽署正式買賣合約後取消交易，估計遭殺訂約176萬元。

星漣海4房戶撻訂 料殺訂176萬

新盤市場持續錄撻訂個案，上述長實（1113）馬鞍山星漣海新錄的撻訂，為2A座25樓實用面積1660方呎A室，屬4房大戶，原於去年8月17日以3519.2萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但新近取消交易，估計買家遭發展商沒收5%訂金、涉約176萬元。

藍塘傲撻訂貨下周一重售

至於旗下樓盤近年多番減價促銷的麗展（0488），系內與帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，最新錄得8座16樓實用面積634方呎G室撻訂，單位早前減價14%後、於本月14日以1366.07萬元售出，惟買家近日撻訂，估計遭發展商沒收5%訂金、涉約68萬元。麗展已重新上載銷售安排，將於下周一（27日）以原價發售此單位。

另恒地（0012）及新世界（0017）合作的元朗大棠尚悅‧嶺，據樓盤成交紀錄冊顯示，錄得本月第三宗撻訂，單位為2座23樓實用面積370方呎K室，屬2房戶，原於5月15日以638.3萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金、涉約32萬元。

相關字詞﹕尚悅‧嶺 藍塘傲 星漣海 撻訂 中美貿易戰

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