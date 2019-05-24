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海底撈增據點 80萬租金巴利道舖

【明報專訊】香港人一向愛吃火鍋，不同形式的火鍋店大行其道，近年更有多間內地知名火鍋店攻港，其中兩年前進軍香港市場的海底撈，新近以月租約80萬元租用尖沙嘴金巴利道一個舖位，成為該公司在港第三間分店，預計今年8月開業。

代理表示，上述尖沙嘴舖位位於金巴利道26號Kimberley 26 2樓，前身租戶為御苑皇宴，目前已經結業，舖位面積12,571方呎，上月以月租約80萬元租出，呎租約64元。就記者現場所見，舖位玻璃幕牆已貼上「海底撈」及「即將開幕」的字眼，海底撈亦在網上刊登招聘廣告，當中列明新店會在金巴利道26號。

最快8月開幕 樓面逾1.25萬呎

本報曾致電海底撈查詢，但未獲官方回覆。據悉，上述舖位預計於今年8月開業，將是該公司在港第三家分店。消息又指，海底撈計劃於今年內再增其他分店，而在其招聘廣告中，亦有提及「荃灣店」，但未有詳細資料。

事實上，海底撈在中國內地甚受歡迎，每逢周末店舖都大排長龍。2017年中海底撈首次攻港，以月租逾50萬元租用油麻地彌敦道555號九龍行2至3樓，舖位面積12,432方呎，呎租約40元水平。去年更「過海」租用銅鑼灣利舞臺19樓全層，舖位面積約9955方呎。

近年多間內地火鍋店攻港

除了至去年底在全球擁有460多間分店的海底撈外，近年先後有多間內地知名火鍋店進軍香港，其中據悉在中國及全球擁有超過1000多間分店的「重慶劉一手火鍋」，2017年便以月租68.8萬元租用銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington地下及1樓，舖位面積約5081方呎，呎租約135元。「重慶劉一手火鍋」現時在港已開設3間分店，包括旺角亞皆老街16號旺角商業大廈2至4樓，以及屯門市廣場1期1樓1101至1102號舖，面積共10,526方呎。

此外，來自內蒙古包頭、以蒙古自家牧場出品招牌羊肉作招徠的「快樂小羊火鍋餐廳」，今年1月亦在港開設首間分店，舖位位於豉油街60至104號鴻都大廈西翼地下至2樓，面積17,133方呎，月租近70萬元，呎租超過40元，暫時為該公司在港唯一分店。

相關字詞﹕內地火鍋店 快樂小羊火鍋餐廳 重慶劉一手火鍋 海底撈

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