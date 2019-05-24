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羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣

【明報專訊】正當鷹君（0041）羅氏家族展開爭產案還未塵埃落定之際，有家族成員入市掃貨，羅啟瑞孻仔羅俊桸本月初以3400萬元購入西半山帝豪閣一個單位，羅俊桸更是以首置身份入市，只須付樓價4.25%印花稅。

區文詩3380萬購年豐園頂層戶

土地註冊處資料顯示，西半山帝豪閣C座高層2室，實用面積1196方呎，本月初以3400萬元售出，實呎28,428元，登記買家為羅啟瑞孻仔羅俊桸（Lo Jun Hei Curtis），原業主於1995年以1188.8萬元購入，帳面獲利2211.2萬元或1.8倍。

此外，曾稱「只愛磚頭」的「餅碎」、藝人區文詩，上月先沽貨再入市，斥3380萬元購入西半山年豐園1座頂層單位連車位，實用面積1194方呎，實呎28,308元。區須支付143.65萬元印花稅，佔樓價4.25%，意味其以首置名義入市。原業主1999年8月以838萬元購入，帳面大賺2542萬元或逾3倍。

土地註冊處亦顯示，區文詩2013年2月以452.2萬元購入大角嘴奧城．西岸1房戶，並於上月中以542萬元沽出，帳面賺89.8萬元或20%，並回復首置身分。

印度銀行7物業封盤

另印度海外銀行今年初放售一籃子共13個單位，市場消息指，該批單位目前累積售出其中6伙，套現超過7530萬元，目前餘下7個單位待售，包括最貴一伙、叫價達9800萬元的壽臣山道曉穎花園一單位，但據悉業主突然封盤不賣，未知是否與近日市况有關。

相關字詞﹕年豐園 區文詩 富貴上車客 帝豪閣 羅俊桸 羅啟瑞 鷹君

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