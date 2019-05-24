5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心

泓景臺2房月租破2萬

馬鞍山區租務成交活躍，區內迎海‧星灣御及天宇海各錄得一宗租務成交。世紀21分行經理林成豐表示，迎海‧星灣御25座中層G室，實用面積564方呎，屬2房連儲物室間隔，望海景，以月租2.3萬元租出，實用呎租40.8元。業主2014年11月以779萬元購入，現租金回報3.5厘。另天宇海3B座高層C室，實用面積743方呎，屬3房連儲物室間隔，望園景，以月租2.2萬元租出，實用呎租29.6元。業主於2010年10月531萬元購入，租金回報5厘。

香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，暫錄約5宗租務成交，其中泓景臺3座中層D室，2房間隔，望樓景，實用面積492方呎，以月租2.05萬元租出，實用呎租41.7元。業主2012年1月以約422萬元購入，享租金回報約5.8厘。