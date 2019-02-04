經濟

香港地產

下一篇 上一篇

黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍

【明報專訊】新一期居屋即將接受認購申請，以及新一期白居二（白表免補地價購買第二市場居屋）3000個配額最快下周推出之際，公營房屋二手交投暢旺，並屢錄高價成交，其中位處九龍市區、坐擁港鐵沿線優勢的黃大仙下邨，有單位於綠表市場以456萬元售出，貴絕全港未補地價公屋，原業主持貨18年帳面勁賺14倍。

明報記者 林可為

相對私宅市場近日交投趨勢放緩，二手公營房屋成交卻顯熾熱。富誠地產高級客務主任林凱薇表示，黃大仙下邨龍逸樓低層8室，實用面積544方呎，單位內籠保養不俗，新近獲綠表客以456萬元承接，實呎8382元，相關成交價膺全港最貴未補價公屋王，打破鴨脷洲利東邨上月錄得的450萬元最高紀錄，成交價再推高6萬元。原業主2001年以30.49萬元（未補地價）購入，帳面賺425.5萬元，單位升值14倍。

鳳德邨綠表首破400萬元

與此同時，黃大仙鳳德邨亦錄高價成交。單位為黛鳳樓高層9室，實用面積485方呎，於綠表市場以421萬元易手，為屋邨綠表市場單位首破400萬元關口；可留意的是，上述單位實呎8680元，創東九龍未補價公屋新高。原業主2015年11月以83.19萬元（未補地價）買入，持貨3年半，帳面賺337.81萬元或4倍。

廣源邨未補價實呎6862元創新高

另代理消息指，沙田廣源邨廣松樓中層12室，實用面積443方呎，新近以304萬元（未補地價）易手，實呎6862元，呎價屬屋邨未補價單位新高；原業主2007年以45萬元（未補地價）購入，帳面賺259萬元或5.8倍。

首置客600萬破頂價入市康盛

居屋方面，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳康盛花園3座中層K室，望山景2房戶，實用面積495方呎，原業主以630萬元放盤約20天後獲區內客接洽，議價後減價30萬元或約5%，以600萬元成交、實呎12,121元，成交價創屋苑自由市場新高，新買家為首置客。原業主2009年在自由市場以130.8萬元購入，帳面賺469萬元或3.6倍。

另祥益高級區域經理黃肇雯指，天水圍天富苑C座高層7室易手，屬實用面積650方呎3房連套房戶，原業主新近減價20萬元後，獲區外白居二客以439.8萬元（未補地價）承接 ，實呎6766元。原業主2001年以95.7萬元（未補地價）購入單位，帳面獲利逾344萬元，單位期內升值3.6倍。

相關字詞﹕天富苑 康盛花園 廣源邨 鳳德邨 黃大仙下邨 白居二 新一期居屋

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本