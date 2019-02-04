黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍

明報記者 林可為

相對私宅市場近日交投趨勢放緩，二手公營房屋成交卻顯熾熱。富誠地產高級客務主任林凱薇表示，黃大仙下邨龍逸樓低層8室，實用面積544方呎，單位內籠保養不俗，新近獲綠表客以456萬元承接，實呎8382元，相關成交價膺全港最貴未補價公屋王，打破鴨脷洲利東邨上月錄得的450萬元最高紀錄，成交價再推高6萬元。原業主2001年以30.49萬元（未補地價）購入，帳面賺425.5萬元，單位升值14倍。

鳳德邨綠表首破400萬元

與此同時，黃大仙鳳德邨亦錄高價成交。單位為黛鳳樓高層9室，實用面積485方呎，於綠表市場以421萬元易手，為屋邨綠表市場單位首破400萬元關口；可留意的是，上述單位實呎8680元，創東九龍未補價公屋新高。原業主2015年11月以83.19萬元（未補地價）買入，持貨3年半，帳面賺337.81萬元或4倍。

廣源邨未補價實呎6862元創新高

另代理消息指，沙田廣源邨廣松樓中層12室，實用面積443方呎，新近以304萬元（未補地價）易手，實呎6862元，呎價屬屋邨未補價單位新高；原業主2007年以45萬元（未補地價）購入，帳面賺259萬元或5.8倍。

首置客600萬破頂價入市康盛

居屋方面，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳康盛花園3座中層K室，望山景2房戶，實用面積495方呎，原業主以630萬元放盤約20天後獲區內客接洽，議價後減價30萬元或約5%，以600萬元成交、實呎12,121元，成交價創屋苑自由市場新高，新買家為首置客。原業主2009年在自由市場以130.8萬元購入，帳面賺469萬元或3.6倍。

另祥益高級區域經理黃肇雯指，天水圍天富苑C座高層7室易手，屬實用面積650方呎3房連套房戶，原業主新近減價20萬元後，獲區外白居二客以439.8萬元（未補地價）承接 ，實呎6766元。原業主2001年以95.7萬元（未補地價）購入單位，帳面獲利逾344萬元，單位期內升值3.6倍。