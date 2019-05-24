悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持

去年澳洲信貸環境猶如冰封，不論本地或海外買家取得貸款的難度也增加，令樓價拾級而下。中國買家為澳洲樓價的重要動力之一，但澳洲政府近年推出不少針對海外買家措施，如上調印花稅，以及澳洲外國投資審查委員會（FIRB）提高申請費，令海外買家需求大減。

以樓價500萬英鎊物業作例子，悉尼的海外買家印花稅率位居全球主要城市第三，稅率達14%（見圖），僅次於香港的30%和新加坡的18%。

海外買家按揭料短期難放寬

連同中國嚴控走資影響，中國買家在澳洲的地產投資已由2016年的399億澳元，大幅減少到去年的127億澳元。內地海外置業網站居外數據也反映，去年內地人對悉尼和墨爾本樓的查詢分別下降了13.6%和18.7%。

較致命一擊，要數去年3月時，澳洲四大銀行收緊對海外買家的按揭申請，加上本身資金較難出國，令中國買家於當地置業難上加難。海外買家於澳洲房地產投資最高峰時曾達到724億澳元，仲量聯行不認為政府短期會放寬上述限制，料海外投資額短期也難重回過往水平。

仲量聯行估計，隨着海外買家稅項未見有下調迹象，今年悉尼樓的海外需求料持續疲弱，本地買家則繼續受澳洲金管局（APRA）收緊按揭影響等。不過，該行料樓市到下半年尾段會回穩，隨着澳洲經濟受基建增加支持，有望令失業率保持低水平，人口保持增長也可保持住屋需求，可防止樓市硬着陸。

CoreLogic：澳洲樓價跌幅放緩

另外，CoreLogic研究主管Tim Lawless認為，更多迹象顯示澳洲樓市最差情况已過去，跌勢在去年12月起已開始放緩，而信貸狀况正在改善，如澳洲統計局（ABS）數據顯示，2月住宅貸款增加2.7%。他續稱，澳洲央行有可能年內減息，有望為樓市帶來支持，隨着按息已達到1960年代最低水平，進一步減息可令樓市受惠。澳洲央行總裁洛威早前稱，下個月將考慮減息以支持經濟，市場對下月減息的預期已升至86%。

清盤率指標反映供求回穩

清盤率（Auction Clearance Rate）為澳洲樓市重要指標之一，如處於60%以下，便代表市場供過於求，處於較高水平則反映為賣方市場，樓價有上升趨勢。現澳洲樓市清盤率仍保持在50%中等水平，Lawless稱，縱使這不代表樓價準備反彈，但意味買賣雙方的期望拉近。

在過去12個月中，悉尼的樓價跌幅便為澳洲主要城市中最大，下跌超過一成，並自2017年登頂後，至今已回落了14.5%。

仲量聯行報告顯示，按住宅類型劃分，由於悉尼公寓的可負擔水平較高，跌幅也未如獨立屋般大，而且地產商自樓市下行開始便提供優惠，也令其跌幅較低。例如悉尼獨立屋於2月的樓價按年跌幅，達到11.5%，同期公寓跌幅較小，下跌7.8%。

代理料租金續受壓 回報偏低

悉尼樓價下跌，租金也受壓，皆因去年空置率進一步上升，而空置率最高地區，為城內中間區域，達到4.2%。

此外，隨着去年有眾多新盤落成，仲量聯行料今年整體租金續有下行壓力，上月悉尼租金便錄3.1%跌幅。悉尼的租金回報在全國也敬陪末席，只有3.5厘，反而整體全國租金回報達4.1厘，為自2015年5月以來最高，最高則為達爾文的6厘。

不過，悉尼內仍有個別地區的公寓錄強勁租金增長，升幅最高的地區，為鄰近地標歌劇院和港灣大橋的米勒角（Millers Point），以及近郊的Heathcote，去年11月租金同樣按年升了超過兩成。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]