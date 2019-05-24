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湯文亮 敢說反話

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湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌

【明報專訊】特朗普好似有心同香港所有樓市評論員開玩笑，當全部評論員轉軚看好之後，就突然宣布向2000億美元的中國貨提高關稅，繼而宣布制裁華為，這兩個突如其來的決定，無形中向全世界公布中美貿易戰進入白熱化階段，中美經濟一定會受到影響，香港是美國和內地以外，受到重創的另一地區，如無必要，現在最好忍下手唔好做一些大投資，買樓便是其中之一。不過，若是沒有必要，我認為又不用賣樓，尤其是自住單位，否則中美突然達成協議，樓價掉頭回升，賣樓的人就會損失慘重。

大多評論員不敢再轉軚

在大環境不變，購買力減弱，中美貿易戰沒有突破進展下，未來兩三個月樓市將會下跌，尤以細價樓為甚，豪宅將會在樓市下跌了一段時間之後才會下跌，理由很簡單，就是在過去幾個月細價樓急升，升得急，當然跌得急，豪宅升得慢跌得亦慢，如果情况持續一年以上，香港樓市將會受到嚴重傷害。現在看來，這似乎是無可避免的事。不過，大多數的評論員都唔夠膽講，理由是他們當中有不少剛剛轉了軚，本來是預測今年樓市先升後跌，但在一兩個月前見勢頭咁勁，又傳出中美將會在5月底簽訂貿易協議，大局已定，今年之內樓市甚至連輕度回調都不會出現，於是就轉睇樓市整年有上升，如果現在又再轉軚，就會給人有一種很兒戲的感覺，所以，大多數評論員都避免談及今年樓市走勢，甚至有人話樓價下跌，反而是買樓的好時機。

購買力減弱 業主加速賣樓

一般人只會聽到新樓盤熱賣，二手樓創新高，很少關於撻訂的消息，但據我了解，今年至現在，新樓總銷售量大約有1萬個單位，有150個撻訂，超過一半是在最後2000個售出單位。與此同時，新樓銷售量大幅下降，這表示打算買樓的人都提高警覺，那些剛撻訂的人短期內都不會再買樓，在購買力不足，如果二手樓業主加速賣樓，樓價就有機會急跌，現在唯一希望就是中美貿易談判取得進展，否則，兩國人民都會受到傷害，這是大家都不希望見到的事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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