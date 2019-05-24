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周顯 投資二三事

投資策略

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周顯﹕有料也要靠人事

【明報專訊】今日有很多人說，識字不如識人，這當然是事實，但我記得，在我念大學的時候，有好幾個女同學，表現都十分清高，就是在找工作時，堅決不靠人事介紹，認為一定要自己寫信求職，才叫正派，她們當然也很看不起靠人事入職的人。

在今天，這種人恐怕已不存在了，但在我年輕的時代，這種人還是有不少的。當然了，她們成就也並不高，雖然，志氣是可嘉的。

我說過一個比喻，康熙是有名的好皇帝，但他沒有父蔭怎能做到皇帝？這好比宋某也是富二代，但二代的身分並不能夠抹煞他們的能力和成就。周星馳投考訓練班失敗，靠着戚美珍的關係才能入行，我介紹過不少朋友求職，但永遠不會介紹不稱職的人，反而因為我的介紹代表了事先的盡職審查，老闆朋友會更有信心。因此，靠人事關係也並非羞恥的行為。

散戶看錯市 頂多打靶沽出

現在說回市場資訊，索羅斯在市場上的行為，很可能是美國情報機構給他的資訊，1992年狙擊英鎊一役尤其明顯，他早已知悉了英國的底牌。然而，這些內幕情報並不影響到他作為偉大投資者的地位。

《孫子兵法》有云：「多算勝。」在投資世界，資訊就是一切。當然了，有些資訊是違法的，但也有很多資訊是合法，但是卻不能從公開資訊獲得的。所以，投資者或分析員往往要company visit，才能決定是否投資/推介一隻股票。我們作為散戶，投資不妨輕率一點，皆因看錯了市場，頂多是打靶沽出，再說，我們要收集資訊，要company visit，公司也不會睬我們這些small potato。然而，如果是大型機構投資者，一旦買入後被套牢，清出時根本沒有市場承接，接近是total loss，後果就十分嚴重的。

反而是，如果是短線炒作，則可能盲買盲賣，亂炒一通，如果是中長線投資，要open一個position，則非得要得到公開資訊更多的額外資訊，才可行事。

[周顯 投資二三事]

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