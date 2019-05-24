「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入

太倚賴廣告 易影響網媒立場

因此，他在去年構思出「讚賞公民」運動（liker.land/civic），目的是令讀者的讚賞變現成為網媒或文章創作者的收入。其具體運作方式是，網站安裝Like Rewards插件後，就能夠在其網頁加上一個讚賞鍵。

至於讀者方面，自願付費的讀者可以登記成為「讚賞公民」，每月從他的PayPal或VISA卡戶口自動轉帳5美元，作為他給予所有曾經按過讚賞鍵的文章的創作者的支持。這5美元會根據他對每篇文章的按讚次數來分配。不想付費的讀者，則可以登記成為一般Liker，其按讚次數仍然會被統計。LikeCoin Foundation的配對基金，會根據所有「讚賞公民」在該月付出的月費總和，撥出相同數目的款項，然後同時根據「讚賞公民」和一般Liker的按讚次數，來分配給各個創作者。

高重建透露，去年透過眾籌成立的配對基金現時市值約1500萬港元，當中部分是現金，部分以虛擬貨幣持有。他承認，這個配對基金會有用完的一日，但希望起到帶頭作用，令大眾認同網上文章的創作者應該可以獲得收入。

去年籌配對基金 現市值1500萬

截至今年4月，登記成為「讚賞公民」者有大約130人，登記成為一般Liker的則有6000多人。網媒方面，已經有350多個使用WordPress製作的個人網站安裝了Like Rewards插件，以接受「打賞」。近月，連「立場新聞」、「眾新聞」、「獨立媒體」和Matters News這四個有些知名度的網媒亦加入了。

[行銷新意思]