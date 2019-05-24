經濟
行銷新意思

行銷攻略

下一篇 上一篇

「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入

【明報專訊】傳統上，網媒要創造收入，離不開廣告和收費訂閱制度。不過，有熱心IT人發起將讚賞變成收入的運動，希望為創作者提供多一種收入來源。LikeCoin Foundation創辦人高重建認為，網媒若太過倚賴廣告費，其立場可能會受到某些大廣告商影響。至於收費訂閱制度，則會令讀者的數目減少。若每個網媒都推出收費訂閱制度，網民將會非常不方便，亦無可能同時訂閱這麼多個網媒，最終可能只是集中瀏覽幾個大網媒，令網上失去多元化的聲音。

太倚賴廣告 易影響網媒立場

因此，他在去年構思出「讚賞公民」運動（liker.land/civic），目的是令讀者的讚賞變現成為網媒或文章創作者的收入。其具體運作方式是，網站安裝Like Rewards插件後，就能夠在其網頁加上一個讚賞鍵。

至於讀者方面，自願付費的讀者可以登記成為「讚賞公民」，每月從他的PayPal或VISA卡戶口自動轉帳5美元，作為他給予所有曾經按過讚賞鍵的文章的創作者的支持。這5美元會根據他對每篇文章的按讚次數來分配。不想付費的讀者，則可以登記成為一般Liker，其按讚次數仍然會被統計。LikeCoin Foundation的配對基金，會根據所有「讚賞公民」在該月付出的月費總和，撥出相同數目的款項，然後同時根據「讚賞公民」和一般Liker的按讚次數，來分配給各個創作者。

高重建透露，去年透過眾籌成立的配對基金現時市值約1500萬港元，當中部分是現金，部分以虛擬貨幣持有。他承認，這個配對基金會有用完的一日，但希望起到帶頭作用，令大眾認同網上文章的創作者應該可以獲得收入。

去年籌配對基金 現市值1500萬

截至今年4月，登記成為「讚賞公民」者有大約130人，登記成為一般Liker的則有6000多人。網媒方面，已經有350多個使用WordPress製作的個人網站安裝了Like Rewards插件，以接受「打賞」。近月，連「立場新聞」、「眾新聞」、「獨立媒體」和Matters News這四個有些知名度的網媒亦加入了。

[行銷新意思]

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本