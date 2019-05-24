劉思明﹕中生製藥可博反彈

恒指昨低開200點後進一步向下，即市反彈至27,439點已受阻，午後最多跌536點、低見27,169點，收報27,267點，跌438點或1.58%；國指跌1.92%。大市成交990億元，低於60天平均近一成。據《明報》港股數據庫，升跌比率13比87，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為16比84，大市跌勢全面，沽壓沉重。

恒指短線反彈料50周線27700點受阻

走勢上，除非今天出現大反擊，恒指重上50周線，否則在周線呈大陰燭跌穿50周線，中線向淡。過去多次提到去年12月高位約27,200點為中線關鍵支持，回調宜守於升浪（去年10月至今年4月）一半約27,400點，昨天失守後即市已變成阻力，初步確認中期跌勢。短線反彈料於50周線（現約27,700點）已有阻力，中線有機會下試去年第4季小型密集區25,300至26,700點頂部，甚至可能墜入密集區。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線下跌，除了公共事業、燃氣供應、房託基金、公路鐵路等有穩定收益行業發揮防守作用，跌幅小於1%或上升；食物飲品、地產相關呈抗跌力，跌幅小於1%。科技器材昨天跌近半成，超過周三反彈約2%；汽車及相關亦跌4%，家居用品、金屬及礦石、原材料跌逾3%。

中生製藥靠近支持小注吸

港股中線向淡，資金博反彈更揀擇，正如良禽擇木而棲，行業或企業基本面更重要。中生製藥（1177）今年首季收入按年增長33%至62億元人民幣，其中，新產品銷售佔總收入約17.7%；雖然相比去年新產品佔總收入約18.7%，今年首季佔比下降，但相比去年首季佔14.7%，新產品已成為提供增長動力的重要一員，首季表現反而顯示核心產品的增長也相當強勁。

不過，中生製藥估值並不廉宜，現價相當預測市盈率近26倍，已反映公司較快速增長的預期，然而公司業績屢有交代，支持較高估值，但隨着港股下跌，估值下降，對中生製藥的估值或造成壓力，因此若走勢不對辦，亦宜先避風頭。走勢上，該股前周考驗7元支持守穩，該水平具承接，可以靠近支持小注吸納，並設虧損半成止蝕。

[劉思明 數據尋寶]