經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明﹕中生製藥可博反彈

【明報專訊】恒指一路反覆尋底，中期技術支持位亦缺乏承接，走資壓力相當大；中期跌勢已成，博反彈更要審慎。

恒指昨低開200點後進一步向下，即市反彈至27,439點已受阻，午後最多跌536點、低見27,169點，收報27,267點，跌438點或1.58%；國指跌1.92%。大市成交990億元，低於60天平均近一成。據《明報》港股數據庫，升跌比率13比87，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為16比84，大市跌勢全面，沽壓沉重。

恒指短線反彈料50周線27700點受阻

走勢上，除非今天出現大反擊，恒指重上50周線，否則在周線呈大陰燭跌穿50周線，中線向淡。過去多次提到去年12月高位約27,200點為中線關鍵支持，回調宜守於升浪（去年10月至今年4月）一半約27,400點，昨天失守後即市已變成阻力，初步確認中期跌勢。短線反彈料於50周線（現約27,700點）已有阻力，中線有機會下試去年第4季小型密集區25,300至26,700點頂部，甚至可能墜入密集區。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線下跌，除了公共事業、燃氣供應、房託基金、公路鐵路等有穩定收益行業發揮防守作用，跌幅小於1%或上升；食物飲品、地產相關呈抗跌力，跌幅小於1%。科技器材昨天跌近半成，超過周三反彈約2%；汽車及相關亦跌4%，家居用品、金屬及礦石、原材料跌逾3%。

中生製藥靠近支持小注吸

港股中線向淡，資金博反彈更揀擇，正如良禽擇木而棲，行業或企業基本面更重要。中生製藥（1177）今年首季收入按年增長33%至62億元人民幣，其中，新產品銷售佔總收入約17.7%；雖然相比去年新產品佔總收入約18.7%，今年首季佔比下降，但相比去年首季佔14.7%，新產品已成為提供增長動力的重要一員，首季表現反而顯示核心產品的增長也相當強勁。

不過，中生製藥估值並不廉宜，現價相當預測市盈率近26倍，已反映公司較快速增長的預期，然而公司業績屢有交代，支持較高估值，但隨着港股下跌，估值下降，對中生製藥的估值或造成壓力，因此若走勢不對辦，亦宜先避風頭。走勢上，該股前周考驗7元支持守穩，該水平具承接，可以靠近支持小注吸納，並設虧損半成止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本