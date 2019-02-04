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張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩

【明報專訊】恒指昨日再跌438點，收報27,267點，成交金額989億元。繼封殺華為後，美國擴大制裁企業名單，消息拖累全球股市下跌，科技股沽壓顯著，騰訊（0700）大跌近4%。美國圍堵中國的攻勢非常猛烈，投資者只能退避三舍，但技術上港股已異常超賣，即使較難出現像樣的反彈，但應該可以在27,000點水平初步回穩。資金繼續湧向防守股份，煤氣（0003）股價再創新高，香港電訊（6823）也逆市升逾1%，高啤打值股份繼續被拋售。現在策略要麼是順勢高追估值已相當高的公用股，要麼分段低吸高啤打值股份博市况回穩。

美國全面封殺華為後，緊接是谷歌禁止華為手機完整使用安卓系統和谷歌Apps，之後是已被日本軟庫收購的英國晶片公司ARM停止向華為供貨。據報道，華為旗下的麒麟晶片所整合的CPU及GPU都是從ARM授權，就連近來推出的智能手機及商業伺服器都有使用ARM架構，新產品推出必定受今次事件影響。除了手機，早前推出的TaiShan伺服器也是使用了ARM based的鯤鵬920晶片。

憂阿里騰訊被盯上 中概股「血流成河」

單以報道來看，華為由操作系統、Apps以至晶片都被封殺，美國已清楚華為的弱點，作出針對部署，已有點像去年的中興（0763）般陷入停頓困局。同時也看到美國已成功將英（Vodafone已排除了華為）、日（軟庫聽從美國指示）同一陣線，據悉美國亦正向韓國施壓。連同澳紐及加拿大，全球就只欠德法為首的歐盟未作決定。美國更將封殺範圍擴大至海康威視、科大訊飛、華大等安防企業，有點全面開打科技戰的感覺。市場自然會擔心大型科技企業如阿里、騰訊等也會被盯上，結果中概股更是「血流成河」。

現在市况完全由消息和宏觀因素主導，可預測性極低，資金全面湧向防守股份。但恒指9天RSI已跌至20，2018年大熊市中也多次出現如此超賣的技術走勢，結果也見短線回穩或少許反彈。現在局勢雖然很差，但也未必較去年弱，短線應可在27,000點出現初步支持。論防守股份，不少估值都處於歷史最高位，需要市場更加恐慌、債息進一步向上才能再上，高追亦要注意風險。

騰訊沿通道底不斷走低 勿貿然入市

騰訊業績反映增長動力明顯放緩，績後股價持續下跌，累計已瀉12.6%或47元。大幅調整過後，今年預測市盈率降至29倍左右，相對於20%的增速不過不失。但上半年已快將結束，股價會開始陸續反映2020年盈利，綜合大行預測市盈率約為24倍，這相對於近年最低位的26倍，開始有一定值博率。當然，騰訊的超高速增長期已過，估值也會相應下調，現水平是否很吸引誰也說不準。但假如股價進一步下試300元關口，2020年市盈率降至20倍至21倍，相信會有非常強的支持。但由於騰訊走勢非常弱，沿着通道底部不斷走低，不宜貿然入市吸納，宜待股價出現反彈後再回落，屆時看看是否有支持才入市。

[張兆聰 還看今朝]

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