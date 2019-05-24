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經濟
2019年5月24日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
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技術取勝﹕敏實集團望延反彈
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【明報專訊】騰訊300元料有支持（圖）
九倉置業走勢轉差（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
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