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力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態

【明報專訊】百度上市14年來首虧，市值遠不及阿里和騰訊（0700）！BAT要變AT？

5月17日，百度公布了2019年第一季度未經審計的財務報告，顯示第一季度總營收為241億元（人民幣‧下同），按年增長15%。第一季度淨虧損為3.27億元，是百度自2005年上市以來首次錄得虧損。

中國市場素有BAT之說，也就是指百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）和騰訊（Tencent）三大科技巨頭。截至上周五，百度市值448.25億美元，阿里巴巴市值4395.57億美元，騰訊市值3.39萬億港元（約4300億美元）。百度市值幾乎僅及阿里巴巴或騰訊的十分之一，體量上已形成明顯懸殊。以近幾年的發展趨勢來看，百度正從BAT隊伍中加速掉隊。

面對激烈的市場競爭和不進則退的市場法則，百度選擇求變。百度官方此前宣布，百度瀏覽器的部分功能從4月30日開始停止服務，這是百度試圖減少PC搜索業務的迹象。除了業務調整，還有人事變動。百度創始人李彥宏近日在內部信中宣布，任職14年之久的向海龍即日起辭去百度高級副總裁、搜索公司總裁職務。向海龍於2005年正式進入百度，曾被認為是百度的二號人物。搜索業務上的如此大動作可看作是百度斷臂求變的決心。

減少PC搜索業務 斷臂求變

剖析百度沒落原因，其中不乏自身因素，也有不可抗拒的外部原因。

在自身因素上，百度長期以來最為倚重的互聯網廣告業務開始不景。前些年的莆田系醫院廣告事件對百度的影響仍未徹底散去，損傷了百度在不少用戶心中的信譽度。

在外部原因上，騰訊的微信和阿里的淘寶等超級App已經「無所不能」，覆蓋吃喝玩樂、消費資訊、內容推送等方面，這些超級App搶走了太多使用者、內容和時間，更多內容正進入社交媒體平台，更多生意也在社交媒體內完成閉環。而因業務結構問題，這些都是百度搜索無法觸及的領地。

百度，前路何在？

AI平台發展迅速 中長期回報可期

百度近年來持續在AI業務發力，並在小度、智慧雲、Apollo在商業化、行業落地、合作拓展等AI領域都表現出非常好的勢頭。最新資料顯示，搭載小度助手的智慧設備達到2.75億，按年增長279%；語音交互次數達到23.7億，按年增長817%。Apollo開放平台在生態與商業化上也進展迅速。

筆者認為，作為國內最早佈局人工智能的企業，百度現已擁有深厚技術基因。未來，只要百度繼續鞏固技術優勢，不斷壯大AI生態結構，與開發者和企業合力，推動AI技術的發展和應用落地，就能迎來中長期的全面回報，並可能有反超前的機會。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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