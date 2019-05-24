盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉

現時市底仍然偏弱，炒股不易，但相反有利撈底。撈底的大前提是牛市未完！現時50天線仍高於250天線大約1230點，以現時的調整速度來看，短期形成死亡交叉的機會甚低。

個股方面，要繼續關注的3隻重磅藍籌股，分別是騰訊（0700）、友邦（1299）及平保（2318），假如跌至支持，可考慮繼續分段吸納。然而，相關的重要水平分別是322元、70元及80元。技術上恒指9日RSI已回落至嚴重超賣的水平，短線市寬在超賣區開始回升，與恒指形成底背馳。兩者都反映短期的下行空間有限，並且逐步營造反彈條件。

短線市寬與恒指底背馳

特朗普發起中美貿易戰的其中一個目的，是希望增加手上的籌碼可以連任下一屆美國總統。但假若中美貿易戰最終未能如他預期得到最大利益，反而拖垮經濟並且出現進入衰退的可能，相信這不是他期待的畫面。因此有理由相信中美貿易談判不會拖延太久，否則最終只會損人不利己。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]