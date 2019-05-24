蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠

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此外，路透社報道，電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克給員工的電郵顯示，該公司次季的交付量有望創新高，可望超越去年第四季所創的9.07萬輛紀錄。不過，摩根士丹利分析稱，特斯拉不再是增長型企業，反而可能需要業務重組，呼籲投資者不要憧憬蘋果或亞馬遜收購特斯拉。

摩根士丹利估計，馬斯克最終可能要抵押自己的航天企業SpaceX持股，以解決特斯拉的財政問題。另外，美國權威的消費者雜誌《消費者報告》指出，特斯拉自動輔助駕駛系統上月升級後加入的新功能，可能存在安全風險。

（綜合報道）

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