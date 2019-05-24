蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠

【明報專訊】《福布斯》公布全球品牌價值100強排行榜（The World's Most Valuable Brands），蘋果（Apple）在貿易戰的陰霾下，仍然連續9年稱冠。受服務業務推動，其品牌價值達到2055億美元（約16,029億港元），比上年增長12%。這也是首次有品牌的價值突破2000億美元大關。排名第二的搜索引擎巨擘Google，其品牌價值也上漲23%至1677億美元。回顧4年前，蘋果的品牌價值還是Google的兩倍多，反映Google正急起直追。facebook品牌價值則跌6%至889億美元，排第五，在十大品牌中唯一價值有所下跌。
Google第2 fb跌至第5
此外，路透社報道，電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克給員工的電郵顯示，該公司次季的交付量有望創新高，可望超越去年第四季所創的9.07萬輛紀錄。不過，摩根士丹利分析稱，特斯拉不再是增長型企業，反而可能需要業務重組，呼籲投資者不要憧憬蘋果或亞馬遜收購特斯拉。
摩根士丹利估計，馬斯克最終可能要抵押自己的航天企業SpaceX持股，以解決特斯拉的財政問題。另外，美國權威的消費者雜誌《消費者報告》指出，特斯拉自動輔助駕駛系統上月升級後加入的新功能，可能存在安全風險。
（綜合報道）
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