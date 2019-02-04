美製造業PMI 見9年半新低

歐製造業惡化 PMI連續4月收縮

歐元區製造業持續疲軟，5月製造業PMI初值為47.7，製造業活動連續4個月處於收縮狀態。歐元區的經濟引擎德國，其5月的製造業PMI繼續收縮，服務業PMI則跌至4個月低位。IHS Markit首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區未來數月的商業形勢可能進一步惡化，迹象顯示次季經濟只會輕微增長0.2%。此外，日本5月製造業PMI初值也跌穿50榮枯線，出口更錄4個月來最大跌幅。

歐洲央行昨公布的4月會議紀錄顯示，官員憂慮歐元區經濟增長較預期弱，令他們對下半年經濟復蘇的信心下滑。由於經濟增長持續多月出乎意料地疲軟，令央行關注增加對經濟支持的可能性。不過央行官員認為需要更多分析，以確定經濟勢頭轉弱的情况屬短暫還是長期。

歐央行﹕經濟受貿戰連鎖反應影響

歐洲央行認為，當前歐元區的經濟問題，不少來自其他地區，包括中美貿易戰引發的連鎖反應。官員將在往後的政策會議，商討稍後向銀行業推出的定向長期再融資貸款（TLTRO）的定價需求及貸款條款。部分官員認為，應將TLTRO視為調整貨幣政策立場的方式。也有官員認為，應將其用作支持銀行的工具。

（綜合報道）

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