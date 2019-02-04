貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元

原本預期中美可望達成貿易協議的大型金融機構，對貿易前景愈趨悲觀，推斷中美全面爆發貿易戰的概率上升。野村將中美貿易戰全面爆發的情况，由存在風險調整為基線（baseline）預測。高盛也警告，全面貿易戰的風險很高。摩通則表示，目前的基線預測，是中美貿易形勢至明年仍維持現狀，倘形勢惡化，今年下半年恐爆發全面貿易戰，所有出口美國的中國貨品都將被加徵關稅。

野村分析師指出，中美關係在過去兩周進一步偏離軌道，雙方難以重回4月底時談判取得穩定進展的局面。野村預測，年底前美國向餘下價值3000億美元的中國貨品加徵關稅的概率達65%，且最快可能在第3季發生。

高盛警告全面貿戰機率大

高盛經濟師亦警告，倘未來數周中美貿易談判未見進展，美國向中國貨品全面加徵關稅可能變成「基線預測」。高盛認為，加徵關稅將對美國通脹帶來重大影響。高盛估計，目前的關稅水平，已令核心個人消費支出價格（PCE）指數提升了0.2個百分點。倘向中國貨品全面加徵關稅，核心PCE將提高0.6個百分點。高盛估算，美國受到的傷害主要來自通脹增長加快，使實際收入受到衝擊。加上中國的有限度報復，美國GDP將在3年內較應有水平下滑0.5個百分點，中國GDP則將下滑0.8個百分點。

摩通﹕美全面加徵關稅 人幣將穿7

摩通則表示，他們最新的基線預測，是中美關稅至明年仍維持現狀，在更為嚴峻的情况，今年下半年美國可能向全部中國進口貨品加徵關稅。摩通估計，在此情况下，人民幣兌每美元的匯率將跌穿7算。

在大型金融機構當中，摩根士丹利是少數傾向認為，貿易保護主義升級只屬暫時。不過摩根士丹利的經濟師也警告，以上觀點是有時限的，如今只剩下很短的時間去化解決貿易緊張形勢，倘4周內緊張形勢未有改變，全球經濟增長風險將逐漸增加。花旗特別經濟顧問Willem Buiter稱，對未來數月達成貿易協議的可能性持悲觀態度。

標普500已蒸發1.1萬億美元市值

自美國總統特朗普5月5日發推文威脅要向中國加徵關稅，標普500指數已蒸發約1.1萬億美元的市值。若股市持續下滑，將會令美國經濟增長受損。彭博的經濟師認為，在極端的情况下，即美國對所有中國貨品加徵25%關稅，並維持一段較長時間，那麼即使中國政府加大刺激力度，中國今年GDP增幅仍會降至6%，並在明年進一步降至5.4%。不過貿易形勢緊張使中國維持寬鬆的信貸條件，緩解了中國企業債務違約的問題。彭博社的數據指出，本季至今的首次違約中國企業只有3家，低於今年首季的12家。

（綜合報道）

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