經濟
國際金融
下一篇 上一篇

貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元

【明報專訊】貿易形勢惡化，加上經濟數據疲軟及英國脫歐進程出現風險等，拖累歐美股市下滑。道指早段跌400點，納指和標普500指數早段跌逾1%，能源、科技及晶片板塊均告下挫。泛歐Stoxx 600指數昨跌1.5%。資金避險，美國10年期國債孳息跌至2.33厘，為2017年底以來新低。市場憂慮貿易問題影響到原油需求，油價大跌。布蘭特期油跌穿每桶70美元關口，低見每桶67.83美元，為接近兩個月低位。紐約期油失守60美元關口，是3月以來首次。世界貿易組織（WTO）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）警告，貿易戰遏抑投資者和消費者的開支，損害全球經濟擴張。

原本預期中美可望達成貿易協議的大型金融機構，對貿易前景愈趨悲觀，推斷中美全面爆發貿易戰的概率上升。野村將中美貿易戰全面爆發的情况，由存在風險調整為基線（baseline）預測。高盛也警告，全面貿易戰的風險很高。摩通則表示，目前的基線預測，是中美貿易形勢至明年仍維持現狀，倘形勢惡化，今年下半年恐爆發全面貿易戰，所有出口美國的中國貨品都將被加徵關稅。

野村分析師指出，中美關係在過去兩周進一步偏離軌道，雙方難以重回4月底時談判取得穩定進展的局面。野村預測，年底前美國向餘下價值3000億美元的中國貨品加徵關稅的概率達65%，且最快可能在第3季發生。

高盛警告全面貿戰機率大

高盛經濟師亦警告，倘未來數周中美貿易談判未見進展，美國向中國貨品全面加徵關稅可能變成「基線預測」。高盛認為，加徵關稅將對美國通脹帶來重大影響。高盛估計，目前的關稅水平，已令核心個人消費支出價格（PCE）指數提升了0.2個百分點。倘向中國貨品全面加徵關稅，核心PCE將提高0.6個百分點。高盛估算，美國受到的傷害主要來自通脹增長加快，使實際收入受到衝擊。加上中國的有限度報復，美國GDP將在3年內較應有水平下滑0.5個百分點，中國GDP則將下滑0.8個百分點。

摩通﹕美全面加徵關稅 人幣將穿7

摩通則表示，他們最新的基線預測，是中美關稅至明年仍維持現狀，在更為嚴峻的情况，今年下半年美國可能向全部中國進口貨品加徵關稅。摩通估計，在此情况下，人民幣兌每美元的匯率將跌穿7算。

在大型金融機構當中，摩根士丹利是少數傾向認為，貿易保護主義升級只屬暫時。不過摩根士丹利的經濟師也警告，以上觀點是有時限的，如今只剩下很短的時間去化解決貿易緊張形勢，倘4周內緊張形勢未有改變，全球經濟增長風險將逐漸增加。花旗特別經濟顧問Willem Buiter稱，對未來數月達成貿易協議的可能性持悲觀態度。

標普500已蒸發1.1萬億美元市值

自美國總統特朗普5月5日發推文威脅要向中國加徵關稅，標普500指數已蒸發約1.1萬億美元的市值。若股市持續下滑，將會令美國經濟增長受損。彭博的經濟師認為，在極端的情况下，即美國對所有中國貨品加徵25%關稅，並維持一段較長時間，那麼即使中國政府加大刺激力度，中國今年GDP增幅仍會降至6%，並在明年進一步降至5.4%。不過貿易形勢緊張使中國維持寬鬆的信貸條件，緩解了中國企業債務違約的問題。彭博社的數據指出，本季至今的首次違約中國企業只有3家，低於今年首季的12家。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本