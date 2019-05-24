經濟
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業界顧問：新賭牌要求更創新吸客

【明報專訊】澳門賭牌將於2022年到期，有澳門法律界及博彩業顧問估計，6家博彩企業所持牌照有機會再延長5年，亦有一半機會引入第七家博彩公司。學術界認為，市場有整頓衛星場的空間，在新牌照環境下，博彩企業需要提供更多創新產品吸引遊客。

太陽城或競投 賭企增至7家

澳門力圖律師事務所律師兼資深合伙人高彼濤昨日出席一澳門論壇時表示，當局籌備賭牌競投需時，加上需修訂法例，因此預期6個賭牌到期後獲延長5年，估計有美資博彩企業有條件合併，更認為太陽城有機會競投新賭牌。綜合渡假村專業顧問2NT8董事總經理李達勝認為，澳門有一半機會新增賭牌，亦料6個賭牌到期時可獲延期5年。但是新賭牌公司會因為起步遲而面對困難，並觸動業界恐慌戰（Panic War），原有金沙棄用的路氹第七、八地段則可供新賭牌公司發展所需，枱數少及經營欠佳的衛星場可予合併。

學者料衛星場有整合空間

澳門大學綜合渡假村及旅遊管理學系教授藍志雄稱，中美最近就貿易問題爭拗，沒有人知道對澳門賭牌續牌有何影響，但是從澳門及為了市民的角度看，續牌屬正常之舉。在新續牌環境下，他期待博彩企業推出更多新產品吸引遊客，並整頓衛星場運作，引入海外人才，幫助提升澳門人力質素。

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