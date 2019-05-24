再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊

不過，若要享用2.1厘年利率優惠，條件繁多，首先必須是花旗私人客戶業務或Citigold戶口的新客戶，若果只是Citi Priority戶口或Citibanking戶口，年利率分別為2厘及1.7厘。其次，客戶必須同時持有綜合財富管理服務的戶口，包括基金、證券等，而且在開立定存時，客戶指定產品結存須達到1萬美元或以上，指定產品包括基金、債券、結構產品、證券、外幣或人壽保險。

主要搶攻高資產淨值客

本港銀行近日紛紛調高定存息率吸金，尤其是「息誘」貴客，匯豐本周一便宣布，即日起調高各戶口級別的3個月及6個月港元定存年利率，當中又要資產淨值要求最高的尚玉客戶的加幅最大，3個月定存由1.6厘加至1.9厘，6個月由1.8厘加至1.95厘。渣打更一周內兩度加存息，亦主要搶攻高資產淨值客。

銀行界人士分析，有3項因素促使銀行吸納港元，包括上市公司派息期將至、憧憬有大型新股及銀行要準備半年結。由於現時銀行體系總結餘跌至只有約540億元，市場對港元資金敏感度高，因此一旦有需求，會提早準備資金。