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匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧

【明報專訊】作為最先進入內地市場之一的外資行，匯豐在內地的零售銀行及財富管理業務，連續兩年錄得虧損，匯豐大中華區行政總裁黃碧娟指出，主要由於珠三角業務仍處於投資期。

過去兩年需投入大量資金技術

黃碧娟指出，自集團2015年起確立珠三角戰略，便開始加大內地業務的投資，首先是人員方面，目前珠三角的員工人數，已由2016年的1300人增至近3000人，主要集中在前線及資訊科技員工。零售業務方面，匯豐中國近年先後推出視像櫃員機（VTM）、遙距開戶、簡易匯款及聊天機械人等服務。

工商金融業務方面，2016年成立20億元人民幣、針對科技企業的「創新支援計劃」後，去年初又成立大灣區創新科技業務團隊。加上前海合資公司在2017年正式開業，上述種種新發展，背後投入的資金及技術亦不少。

據集團資料，去年匯豐中國的零售銀行及財富管理業務虧損1.99億美元，但今年首季賺1800萬美元。

黃碧娟表示，集團有計劃，當內地零售業務的投資期過了高峰後可以扭虧。就珠三角地區而言，去年的收入按年增加31%至2.88億美元，該行的中期目標是達到10億美元。

擬今年推大灣區信用卡

為進一步推動內地零售業務，該行計劃在今年推出大灣區信用卡，同時在今日先推出「匯饗大灣」美食節系列活動，讓內地、澳門及香港發出的匯豐信用卡，都可同時享有大灣區內訂餐廳的優惠。

相關字詞﹕大灣區 黃碧娟 匯豐

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