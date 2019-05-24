聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺

明報記者 陳子凌

去年集團收入亦突破500億美元規模，達到510.38億美元（約3981億港元）的歷史新高，年增13%；派末期息0.218港元，按年增6.3%。楊元慶昨日於業績會上表示，業績反映聯想過去4年實行的轉型策略已見成效，期內，移動業務連續兩個季度實現盈利，個人電腦市佔率重奪全球第一，銷售按年增長9.5%，在五大個人電腦廠商中增速最高。楊元慶指，聯想今年訂下營業額保持雙位數增長的目標。

收入510億美元破紀錄

在美國封殺華為的背景下，全球多間科技企業陸續傳出停止與華為合作。楊元慶回應聯想會否繼續供貨予華為時表示，華為一直是聯想個人電腦業務的重要客戶，聯想會繼續在尊重各地法律前提下，與包括華為在內的所有客戶保持合作關係。另一方面，市傳聯想亦是美國下一波封殺對象，楊元慶指，高通和Intel一直是重要的戰略合作伙伴，沒想過對方會不向聯想供應晶片。

稱高通Intel一直是戰略伙伴

另外，在關稅問題上，楊元慶強調，聯想作為一間源自中國的全球化企業，全球業務均衡，供應鏈上比競爭對手有更大靈活度，在應對關稅上有應急準備，能立即調整由哪個地方生產、哪個地方供貨。

執行副總裁兼首席財務官黃偉明則補充，美洲市場佔集團總收入約30%，而現時聯想主要由中國供應產品至美國，但他強調，集團在墨西哥、印度及日本等地均有設廠，一旦加徵關稅也可靈活應對，至於會否將產品加價抵消關稅成本，黃偉明表示要視乎當時市場及競爭對手情況。

全球生產線靈活 不憂關稅影響

對於今年聯想訂下收入雙位數增長的進取目標。聯想企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci認為，雖然貿易戰惡化，但全球個人電腦市場相對穩定，而聯想產品在美國的市佔率為15%，較同業仍低，加上集團主攻高端市場，有信心可維持業務增長，他亦承認市場充滿挑戰，但相信可達成所訂目標。