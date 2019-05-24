經濟
下一篇 上一篇

聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺

【明報專訊】聯想集團（0992）去年成功扭虧為盈，集團昨日公布截至今年3月底止全年業績，錄得純利5.97億美元（約46.6億港元），對上一個財年則虧損1.89億美元（約14.7億港元）。對於近日美國封殺華為事件，董事長兼首席執行官楊元慶表示，會在不違法前提下繼續與華為合作，並稱沒想過美資合作伙伴會不向聯想供應晶片。聯想昨日收報5.88元，跌2.65%。

明報記者 陳子凌

去年集團收入亦突破500億美元規模，達到510.38億美元（約3981億港元）的歷史新高，年增13%；派末期息0.218港元，按年增6.3%。楊元慶昨日於業績會上表示，業績反映聯想過去4年實行的轉型策略已見成效，期內，移動業務連續兩個季度實現盈利，個人電腦市佔率重奪全球第一，銷售按年增長9.5%，在五大個人電腦廠商中增速最高。楊元慶指，聯想今年訂下營業額保持雙位數增長的目標。

收入510億美元破紀錄

在美國封殺華為的背景下，全球多間科技企業陸續傳出停止與華為合作。楊元慶回應聯想會否繼續供貨予華為時表示，華為一直是聯想個人電腦業務的重要客戶，聯想會繼續在尊重各地法律前提下，與包括華為在內的所有客戶保持合作關係。另一方面，市傳聯想亦是美國下一波封殺對象，楊元慶指，高通和Intel一直是重要的戰略合作伙伴，沒想過對方會不向聯想供應晶片。

稱高通Intel一直是戰略伙伴

另外，在關稅問題上，楊元慶強調，聯想作為一間源自中國的全球化企業，全球業務均衡，供應鏈上比競爭對手有更大靈活度，在應對關稅上有應急準備，能立即調整由哪個地方生產、哪個地方供貨。

執行副總裁兼首席財務官黃偉明則補充，美洲市場佔集團總收入約30%，而現時聯想主要由中國供應產品至美國，但他強調，集團在墨西哥、印度及日本等地均有設廠，一旦加徵關稅也可靈活應對，至於會否將產品加價抵消關稅成本，黃偉明表示要視乎當時市場及競爭對手情況。

全球生產線靈活 不憂關稅影響

對於今年聯想訂下收入雙位數增長的進取目標。聯想企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci認為，雖然貿易戰惡化，但全球個人電腦市場相對穩定，而聯想產品在美國的市佔率為15%，較同業仍低，加上集團主攻高端市場，有信心可維持業務增長，他亦承認市場充滿挑戰，但相信可達成所訂目標。

相關字詞﹕虧轉盈 華為 楊元慶 聯想

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本