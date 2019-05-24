羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富

被問及敗訴後母親的心情，羅啟瑞經公關表示，「一位老人家活到100歲，本以為屬於自己畢生累積起來的財富，一夜之間失去掌控，可想而知，心情絕對是非常難過。媽媽一直以來對家庭及所有子女都照顧得無微不至，要是全部子女都能夠支持媽媽，根本就不用打官司。此一刻，我希望所有兄姐都能夠回心轉意，體貼媽媽的感受，不要再讓老人家難過」。

羅啟瑞昨缺席新福港股東大會

昨日適逢羅啟瑞旗下的新福港（1447）舉行股東周年大會，但未見羅啟瑞出席。新福港在今年3月正式將總部遷到灣仔合和中心，今次是公司首次在新總部舉行股東大會。以往，新福港的總部一直設於灣仔鷹君中心。

在撤換信託人一案敗訴後，羅老太曾經公關感謝各界關心，將會交律師團隊研究判辭，稍後決定是否上訴。至於事件另一關鍵人物羅家三子、鷹君主席羅嘉瑞則指「尊重法庭裁決，希望事件告一段落，母親能盡快回家團聚，一家人和諧融洽」據了解，羅老太目前仍居於酒店，未回到羅家山頂大宅居住。

鷹君爭產一事令家族分裂成兩大陣營，羅老太獲得二子羅旭瑞及六子羅啟瑞支持，另一方則由長子羅孔瑞、三子羅嘉瑞、五子羅鷹瑞等，當中羅孔瑞更是由支持羅老太轉軚至反對。