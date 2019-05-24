港三大李氏家族陸續交棒

恒地（0012）主席「四叔」李兆基因為在1970年代收購煤氣（0003），開始與李國寶家族結緣，四叔在1987年起更出任東亞董事，其後四叔退任，亦由長子李家傑接替其東亞董事位置。李嘉誠家族則於千禧年代開始投資東亞，次子李澤楷在2000年收購電訊盈科（0008）前身香港電訊，更獲東亞鼎力相助貸款。

直到近年三大「長老」相繼淡出，李嘉誠去年5月退休，將長和（0001）系帥印交由長子李澤鉅，次子李澤楷則自行打理旗下盈科集團。至於李兆基，則計劃於5月28日起退任恒地主席及總經理職務，將集團交棒予兩名兒子李家傑及李家誠，齊齊出任主席及總經理。

李國寶在出任東亞行政總裁職務38年，並見證東亞百年誕辰後，擬交棒兩名兒子即第四代李民橋及李民斌接任做聯席行政總裁，他自己則轉任執行主席、董事會主席兼執行董事，繼續掌握帥印，並自上一代李福和於1984年首次代表李家，從簡悅強家族，接手東亞董事會主席以來，延續李氏家族在東亞的管治及話事權。