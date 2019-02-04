李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁

明報記者 廖毅然

東亞銀行表示，董事會在2017年底授權成立一個遴選委員會，由4名獨立非執行董事組成。董事會同時委任國際獵頭公司Korn Ferry協助遴選程序，以物色一名新行政總裁，在李國寶退任時接任。經過嚴格的全球遴選程序評估內部和外部候選人後，董事會宣布委任李民橋及李民斌為聯席行政總裁，由今年7月1日起生效。東亞銀行股價昨日隨大市下跌1.23％，收報24.1元。

東亞發言人回應本報查詢時表示，此決定與李國寶身體狀况無關，強調李國寶身體非常健康。由兩名兒子共同擔任聯席行政總裁，是遴選委員會的最終決定，委員會亦已經功成身退，相信未來都會維持兩名行政總裁的做法。

發言人又表示，此安排是希望李民橋及李民斌繼續多花時間在業務，並強調二人主管的業務與現在沒有分別，李民橋仍然主理香港業務，李民斌則主理內地業務。至於李國寶保留執行主席一職，發言人表示，是因為李國寶與策略股東、合作伙伴及大型客戶關係良好，希望他與持份者繼續維持現有關係。

事實上，東亞早在多年前已部署由李家兩名兒子接任，長子李民橋在2000年加入東亞，李民斌則在2002年加入，二人分別主管企業銀行處及財富管理處。2009年二人同時獲任命為副行政總裁，並有明確分工，李民橋負責香港業務，李民斌則負責內地及國際業務。至2014年，二人又同時獲委任為董事。

任CEO 38年 恒生綜指公司中最長

李國寶表示，很榮幸能在過去38年擔任行政總裁一職，東亞銀行正步入第二個世紀的發展，將繼續進步和創新，以滿足客戶需要。他又稱，李民橋及李民斌攜手建立了一支優秀的團隊，他深信銀行已具備良好根基，在他們的領導下邁進新的發展階段。據彭博社數據，李國寶出任行政總裁長達38年，是恒生綜合指數485隻成分股當中，任期最長行政總裁。他在1969年加入東亞銀行，1981年任行政總裁，3年後東亞成為藍籌股，成為恒指成分股34年後，在去年被剔出指數。