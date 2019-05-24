人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩

稱有能力保持匯率合理均衡

劉國強表示，近期受中美貿易摩擦影響，人民幣匯率貶值，匯率反映市場預期，是市場經濟的邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」作用的體現。人行有條件有能力，亦有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，中長期走勢要看經濟基本因素。

投資者調查：人幣空倉半年最高

劉國強指出，目前中國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，宏觀槓桿率基本穩定，財政金融風險總體可控，國際收支大體平衡，外匯儲備充足。隨着近年持續實施減稅降費等一系列政策，經濟活力也不斷增強，良好的基本因素將繼續支撑匯率。他又指出，人行對匯率波動並不陌生，近年來在應對中積累了豐富經驗，政策工具儲備充足，並將會進一步加強宏觀審慎管理，穩定市場預期。

然而，市場對人民幣匯率的信心每况愈下，對其貶值預期持續升溫。路透社昨公布對12名投資者的調查顯示，人民幣空倉增至6個月來最高，反映5月初中美貿易摩擦升級後，投資者普遍看淡人民幣匯率，預期人民幣將進一步貶值，這與4月底之前市場對中美貿易可能達成協議持樂觀態度，投資者普遍看漲人民幣截然不同。

從5月5日美國總統特朗普突然表示要對2000億美元的進口中國商品加徵關稅後，人民幣已經累計貶值約2.7%。加上目前形勢來看，中美談判已陷入僵局，兩國短期達成協議的機會不大，故投資者轉向避險投資。