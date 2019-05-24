貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長

他指1980年代美日貿易糾紛，日本經濟「被打至美國的三分之一才停手」。今次中美貿易戰，美國對中國直線施壓，從華為開始，近日又傳出要將海康威視、比亞迪（1211）等列入黑名單，大家應該有心理準備貿易戰需長期作戰及全方位爆發。

人幣倘「破七」 重債房企需留意

對於本港上市內房股的影響，蔡金強指兩三年後浮現，要特別小心處理中美貿易戰對內房企業債及人民幣匯率的影響。房企若在首4月發債籌錢買地，還算是「花得值」，但需要小心人民幣兌美元匯率現在已到了是否「破七」的關鍵點，「一旦跌穿了可能走得很快」，政府也可能讓它「穿一穿看能到什麼位置」，投資者就需對內房股境外龐大的企業債多加留意。

另外，中美貿易戰針對的企業高管屬高收入人群，特別多是深圳、杭州企業如華為、比亞迪，目前深圳、杭州的貴價樓買家正是這批科技企業高管，對深圳樓價的影響或很快呈現出來。

不過蔡金強強調，內房仍是幸福的行業，在貿易戰下相信房地產政策維持向好，流動性保持寬鬆，預料2019年的全國銷售金額「微微跌」，與2018年的15萬億元人民幣接近。銷售面積跌5%，價格反彈4%至5%，當中一二線城市反彈8%左右，三四線城市則整固。至於上市房企合約銷售率在首4個月升12%，4月單月升28%，相信全年增長率可企在15%至18%，首十大房企料仍有近一成增長。