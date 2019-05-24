經濟
下一篇 上一篇

貿戰利房策寬鬆 蔡金強：內房仍增長

【明報專訊】曾被譽為「最強地產分析員」的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強昨表示，中美貿易戰發展成「新型冷戰」機會很大，相信將曠日持久兼全方位開打，除貿易、匯率、科技、人權或地緣政治都可能有摩擦，更可能即使「簽了一個合約，交了錢就了事，可能3個月後又有科技戰等再搞你」。

他指1980年代美日貿易糾紛，日本經濟「被打至美國的三分之一才停手」。今次中美貿易戰，美國對中國直線施壓，從華為開始，近日又傳出要將海康威視、比亞迪（1211）等列入黑名單，大家應該有心理準備貿易戰需長期作戰及全方位爆發。

人幣倘「破七」 重債房企需留意

對於本港上市內房股的影響，蔡金強指兩三年後浮現，要特別小心處理中美貿易戰對內房企業債及人民幣匯率的影響。房企若在首4月發債籌錢買地，還算是「花得值」，但需要小心人民幣兌美元匯率現在已到了是否「破七」的關鍵點，「一旦跌穿了可能走得很快」，政府也可能讓它「穿一穿看能到什麼位置」，投資者就需對內房股境外龐大的企業債多加留意。

另外，中美貿易戰針對的企業高管屬高收入人群，特別多是深圳、杭州企業如華為、比亞迪，目前深圳、杭州的貴價樓買家正是這批科技企業高管，對深圳樓價的影響或很快呈現出來。

不過蔡金強強調，內房仍是幸福的行業，在貿易戰下相信房地產政策維持向好，流動性保持寬鬆，預料2019年的全國銷售金額「微微跌」，與2018年的15萬億元人民幣接近。銷售面積跌5%，價格反彈4%至5%，當中一二線城市反彈8%左右，三四線城市則整固。至於上市房企合約銷售率在首4個月升12%，4月單月升28%，相信全年增長率可企在15%至18%，首十大房企料仍有近一成增長。

上 / 下一篇新聞

騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
高盛續籲「沽售」舜宇 目標價70元
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
人行副行長：人幣雖貶 市况仍平穩
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
李國寶7月退任東亞CEO 保留執行主席職位 兩子接任聯席行政總裁
港三大李氏家族陸續交棒
港三大李氏家族陸續交棒
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
羅啟瑞首回應敗訴：媽媽一夜失去財富
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
聯想全年扭虧 續與華為合作 楊元慶：前提不違法 沒想過會被封殺
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
去年言論風波後 強調聯想「源自中國」
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
上市兩月跌六成 「豚王」股東掟貨
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
美團首季收入升七成 經營虧損擴大
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
英皇鐘錶：銷售改善 中價貨需求多
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
匯豐：內地零售銀行投資期後可扭虧
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
再有港銀加定存息 分析：近半年結資金緊
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
業界顧問：新賭牌要求更創新吸客
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
貿易惡化數據差 歐美股市急挫 道指早段挫400點 紐約期油跌穿60美元
美製造業PMI 見9年半新低
美製造業PMI 見9年半新低
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
蘋果品牌值1.6萬億 連續9年全球稱冠
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
張兆聰﹕港股極超賣 27000點或回穩
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
盧駿匡﹕恒指短期難現死亡交叉
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
力伍﹕百度掉隊 重生要壯大AI生態
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
技術取勝﹕敏實集團望延反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
劉思明﹕中生製藥可博反彈
周顯﹕有料也要靠人事
周顯﹕有料也要靠人事
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
譚新強﹕特朗普終說出心底話 任內絕不讓中國超越美國
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
湯文亮﹕倘貿戰無突破 細價樓先跌
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
悉尼供應將大減 樓價料喘穩 分析：減息預期帶來支持
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
「讚賞公民」運動 化讚賞為作者收入
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
黃大仙下邨綠表456萬 全港公屋王 原業主持貨18年勁賺14倍
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
5內地生預繳一年23萬租粉嶺中心
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
羅啟瑞孻仔3400萬首置入市帝豪閣
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
海底撈增據點 80萬租金巴利道舖
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
太子鄧1.2億沽西環舖 一年升值三成
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
新盤首3周36宗撻訂 破去年10月紀錄
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
港工程博士學而優則商 首創聲波震動提高過濾效率
已接獲兩商場小量訂單
已接獲兩商場小量訂單
投資逾250萬 冀兩年內回本
投資逾250萬 冀兩年內回本