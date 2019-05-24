美聯儲議息紀錄：利率一段時間不變

兩儲局官員表明可考慮減息

會議紀錄顯示，美國經濟依然面對下行風險，不過有官員認為，全球經濟及英國脫歐等因素，對現時經濟前景所帶來的風險已有所緩和，金融環境狀况亦有所改善，官員們因此調高美國全年經濟增長預測。另外，有少數人認為，如果美國經濟發展符合預期，或需要收緊貨幣政策。

根據會議紀錄，官員們認為美國的勞工市場仍然強勁，季內經濟活動以穩固的速度增長，不過整體通脹以及撇除食品及能源的核心消費物價指數，首季表現仍見放緩，低於2%的目標。許多聯儲官員表示，受到服裝成本和投資組合管理服務費等下降所影響，美國通脹下行有機會只是暫時的。

另外，有部分官員憂慮，沒有迹象顯示通脹於未來數季會回升，擔心或導致通脹預期偏低，有兩人已表明可考慮減息。

利率期貨顯示今年減息機會略降

另外，聯儲局官員亦討論停止減持債券，即是不再「縮表」後，如何調整資產組合，但討論陷入兩難。很多官員認為，可逐步增持短期國債，日後再以沽短債、買長債、壓低長期利率，以刺激經濟，但技術分析發現，該操作會推高目前的長債息率，或要相應減息抵消，才有機會刺激經濟。

議息會議的內容公布後，聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局今年減息的機會率輕微下滑。上次美國聯儲局議息後宣布，利率維持在2.25厘至2.5厘之間，下次議息會議將會在6月18日至19日舉行。