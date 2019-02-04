騰訊失守330元關 野村：溝貨良機 恒指10天線逼近250天線 恐現「死亡交叉」

明報記者 廖毅然

科技股為昨日跌市元兇，單是騰訊已拖低大市104點，該股昨日跌3.84％至326元，成交金額增至121億元，並已連跌6天，累跌12.83％。按黃金比率，該股已失守去年10月低位反彈至上月高位後，回落50％的水平，若進一步考驗高位回落61.8％，將是約308元。該股現時亦已呈超賣，14天相對強弱指數跌穿30（圖1），是自去年10月底以來首度進入超賣區。

恒指曾見4月新低 沽空率高企16％

受騰訊拖累，恒指昨日見4個月以來新低，跌438點至27,267點，盤中最低見27,169點，一度失守去年底營造的雙底頸線。移動平均線走勢亦不佳，10天線（27,989點）繼在早前跌穿50天線後，昨日離250天線（27,919點）僅72點（圖2），或再做出「死亡交叉」。另國指跌204點至10,401點，全日主板成交990億元，沽空率持續高企在16％以上。

野村重申騰訊目標價432元

投行野村發表報告表示，騰訊股價走弱除了因首季業績外，亦由於投資者擔憂中美貿易關係惡化及中國宏觀經濟走弱，以致沽出中國股票。但該行認為，網上遊戲業務在經濟下行的時候，抗跌力較其他行業強，相信近日的調整為投資者提供很好的買入機會。該行重申對騰訊的目標價為432元。

總部位於倫敦的天達資產管理則把環球科技巨頭及半導體板塊均評為「跑輸大市」，並認為如果中美貿易紛爭持續，智能手機的供應鏈將撤離中國，因此該行已沽清與中國半導體行業及智能手機行業相關股份。

分析：恒指倘失26700點 確認大跌浪

手機設備股昨日成為科技板塊的重災區，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）分別跌7％及6％。另5G概念股亦急劇降溫，中國鐵塔（0788）跌4％，中興通訊（0763）跌5.7％。另醫藥股亦普遍跌，石藥（1093）及中生製藥（1177）跌5.6％及4.9％。重磅股友邦（1299）跌1.5％。公用股又發揮避險功效，電能（0006）、港鐵（0066）、領展（0823）及煤氣（0003）均逆市升不足1％。

京華山一研究部主管彭偉新認為，投資者已對中美貿易談判失去耐性，率先反映負面結果，26,700點將是恒指最後關鍵位置，若進一步失守，將確認進入大跌浪，有可能跌得比去年更深。