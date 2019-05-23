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湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機

【明報專訊】早兩日有一個由外國回流的朋友找我，他問香港人是否癲了，在中美貿易戰全面爆發下仍然去買樓，令到樓價指數連升14周，還差不足1%就衝破去年8月高峰位，一般人話五窮六絕，照今年情况似乎不對，5月絕對不窮，樓價仍然創新高，6月是否絕暫時仍未知道。

朋友在外國生活了一段日子，只知道五窮六絕，但知其然而不知其所以然，窮的意思並不是貧窮，而是形勢去到一個盡頭，有所謂窮途末路；至於絕，代表去到絕境。香港樓市在小陽春後，去到5月應該其勢也盡，5月6月如果回調多少，這反而有利下半年樓市回升，這個情况去年也是一樣，去年5月6月樓市沒有回調，這亦是第四季急跌的原因。

打算買樓 宜等多一會

不過，今年與去年有多少不同，去年是靠招標、高回贈、高成數按揭托起樓價，今年則是在中美貿易戰陰影之下，樓價仍然上升，因為大家都知道樓價上升除了因為供應不足之外，政府還要將私宅供應量收縮，將公私營比例由「六四比」變成「七三比」，換句話說，今次樓市上升是要負上最大責任。

但現在不是買樓好時機，我並不是說樓價太貴，而是質素很差，就算畀足價錢都只能買到一些低層兼方向不佳的單位。如果大家打算買樓，最好等一段時間，某些業主支撐不住，或者一些單位變成銀主盤之後，才會有一些優質單位出售；而且，價錢可能比現在還要低一些，這就是絕的意思。所以，我認為值得等多一會，如果心急買樓，有可能會撻訂收場，大家千祈唔好以為我講笑。

單月5%新樓單位撻訂 情况嚴重

報章經常報道今年的新樓銷售量已經接近1萬個單位，但沒有講有幾多個單位撻了訂，最新消息是大約有150個單位，如果以今年的銷售量來說，絕對不是太嚴重，撻訂單位只佔總銷量量1.5%，但大約100個是在今個月發生，而今個月的總銷量量大約是2000個單位，換句話說，有5%新樓單位撻訂，情况的確是很嚴重。總之，在中美貿易戰之下，投資策略宜守不宜攻，這寄語現在心急買樓的人。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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