周顯﹕「高級資訊」非內幕交易

很多人會把資訊等同於內幕買賣，這是錯的。內幕交易主要是針對corporate movement，比市場預先得知，而作出買賣，這是犯法的。

然而，高級的市場資訊，包括了宏觀的金融政策，也包括了微觀層次的個別公司，例如說，同公司高層談話，知悉他們的管理狀况，經營策略等等，甚至是聽取經營對手對其評價。當然，同會計師、銀行家定期聚會，更是固定的行為。我並不認為有任何一個金融世界的高層可以避開這些「高級的」市場資訊，可以單靠公開資料投資而在市場上生存。

難單靠公開資料投資而生存

至於有人認為我是用自己角度去「度」巴菲特，這也是無知之言，皆因我的level，反而用不着做這些事。而我縱不是這個level，也會知我有幾百億身家的朋友會怎樣去採集資訊。

說回會計師資訊，在1983年，巴菲特帶了一張支票，用了10分鐘時間，便用6000萬美元買下了Mrs B（Rose Blumkin）Nebraska FamilyMart的90%股權，而這是一間非上市公司。早在這單交易之前10年，巴菲特已經對其帳目瞭如指掌，除了他早已暗通了其會計師之外，我也想不出有任何理由。

[周顯 投資二三事]