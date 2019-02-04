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劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號

【明報專訊】恒指反彈乏力，昨高開後最多升171點、高見27,828點回落，曾經倒跌，但於27,640點有支持，收市報27,705點，升48點或0.18%；全日上下波幅不足200點。國指則跌0.28%。大市成交縮減至764億元，低於60天平均三成，入市意欲低迷。

超賣反彈乏力 似去年6月

恒指走勢超賣，但反彈乏力，情况與去年6月相似。去年6月，恒指反彈上31,500點掉頭向下，直到7月初跌至27,800點喘定，累跌近12%；其間RSI曾跌穿30，恒指出現超賣反彈，但很快再尋底，之後RSI呈背馳，恒指進入築底階段。今年5月，恒指反彈上30,100點展開跌勢，至今累跌逾8%，RSI已跌至30，卻無力反彈，短期有可能與去年6月一樣，反彈極為短暫，料10天線有阻力（現約28,160點，但每日以百點步伐下移），並需要時間築底，因此可待RSI出現背馳，才開始考慮撈底。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為37比63，大市普遍與恒指一樣反彈受阻，低於開市呈陰燭收市。大部分行業表現牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二上升，科網股喘定反彈，軟件服務、科技器材分別升2.54%、1.83%；其次，博彩及消閒、本地零售服務升約1%。下跌行業，航運物流、建築及材料跌1.32%、1.1%，表現最差。

金蝶未來兩日待確認突破

集成電路設計、軟件企業獲稅務優惠，中芯（0981）曾創年內高位，華虹（1347）、金蝶（0268）、金山軟件（3888）升穿10天線。中芯走勢偏強，但正如周二指，該股9.3元阻力不輕，升破企穩方可看高一線（詳看周二《技術取勝》）。軟件股中，今年來，金山軟件明顯跑贏金蝶；走勢上，金山軟件反彈仍處於近個半月調整趨勢，倘若可以升穿50天線約19.3元，有望結束調整；金蝶初步升穿8.8元，且看未來兩天能否守住以確認突破（詳看周三《技術取勝》）。

跑贏恒指 港交所見底先兆

另外，有個別股份值得留意，港交所（0388）連升兩日，升穿10天線，跑贏恒指，或是短期見底的先兆。本地地產股，繼恒地（0012）、新地（0016）後，太古地產（1972）亦重上50天線。此外，部分強勢股華潤啤酒（0291）、信義光能（0968）、頤海國際（1579）、波司登（3998）試50天線回升，形勢有轉穩迹象。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕港交所 金山軟件 科網股 港股

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