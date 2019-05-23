經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股

【明報專訊】恒指昨升48點，收報27,705點，成交金額764億元。美股向好，亞洲股市未能跟隨，中港股市再嘗試反彈仍是衝高回落，恒指最高見27,828點後升幅逐步收窄，上證指在2900點爭持，北向資金連續5個交易日淨流出，月初至今已流走470億元人民幣。太古地產（1972）再度出售資產，市場反應正面，以集團達3厘的股息率，每年尚有5%增長，是另一防守股的好選擇。

全球股市牛熊分明，歐美股市強勢續處高位，亞洲和新興市場差勁。觀乎美股VIX波幅指數回落，日圓也沒有持續轉強，市場沽售中港股市並不是避險，更似是因中國經濟、企業盈利等基本因素轉差。若如此，則反彈力度會愈來愈弱，直至刺激政策加碼為止。

中港股走資非似避險 基本因素轉差

事實上，根據最新數據，韓國5月份首20天出口表現差勁，半導體下跌33%，4月份同期跌25%，向中國出口跌16%，相對4月份同期為跌12%，市場期望中國的刺激政策效果擴散至鄰國基本上落空，又或者效果不大，特別是中國4月份數據也遠遜預期，似乎年初的財政貨幣政策雙發力，效果已經充分反映。

若內需不振，最有效的做法就是基建，近日在中港股市受壓下，黑色金屬卻持續回升。要捕捉這個趨勢，最直接的方法是買相關的金屬股，但港股選擇不多，主要是炒毫子股鐵貨（1029），風險較高，鋼鐵股則憂慮鐵礦石價格飈升、利潤下降，幾隻鋼鐵股都已回到去年低位。

另一奇怪現象，是3隻大基建股中鐵（0390）、中鐵建（1186）及中交建（1800），聯同中車（1766）也是處於低位，由2月份開始跌幅已達20%，似乎中央在防範地方政府隱性債務力度依然很強，即使年初已發行1.4萬億元人民幣地方債，也無法大規模推動基建項目上馬。

反而房地產仍然支撐全國經濟，如果這條支柱也不行，中國經濟很可能斷崖式下跌。即使中央重提「房住不炒」，要警示10個城市樓價上漲過快，但絕不可能出現大規模打壓，否則中港股市沽壓將會非常沉重。

太古地產（1972）宣布出售英皇道625號樓高26層的商廈的50%權益，作價23.75億元。參照於2018年12月31日目標公司及太古地產各自的經審核財務報表，預計太古地產將錄得約9.65億元（按法定基準計算）、或約17.59億元（按基本基準計算）的出售收益。該收益將會用作太古地產的一般營運資金。

東區商廈租金追落後 太古坊收益俏

繼出售太古城中心3期和4期商廈後，太古地產再次出售資產，管理層早前解釋是為太古坊大規模發展籌集資金。是次出售收益率約3厘，以商廈來說是可接受水平。中區和東區商廈呎租差距已拉闊近10年高位，介乎70至80元水平，而平均則為57元，若回歸平均數，呎租有望回升10%至20%。

事實上，近年更多大型企業、專業服務公司進駐太古坊，如facebook、仲量聯行等，甚至證監會未來也會搬遷至此，區內呎租上升是必然趨勢。現價股息率達2.8厘，每年當有5%增長，這相對於其他收息股而言，更為吸引，可於32元附近蒐集。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師