Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年5月23日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
下一篇
上一篇
技術取勝﹕頤海支持不容有失
prev
next
【明報專訊】金沙反彈受制10天線（圖）
申洲中線或下試90元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
prev
next