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李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大

【明報專訊】對比起Marvel電影《復仇者聯盟4》圓了粉絲10年夢，HBO電視劇《權力遊戲》（內地譯《權力的遊戲》）最終季，卻辜負了萬千擁躉9年期待，劇情犯駁不合理，劣評一集比一集嚴重，目前已經有超過140萬名觀眾聯署要求製作單位重拍，但恐怕這只是粉絲的一廂情願。

《權力遊戲》作為一代神劇，就連國家主席習近平和國務院總理李克強都曾有提及，中國《權力遊戲》迷也不在少數，因此騰訊（0700）2014年買下其版權，在中國內地獨家授權播放。如果大家有留意新聞，都知道騰訊視頻日前本應與美國同步播出大結局，但據官方解釋「因為介質傳輸問題」，令最後一集要延播。

電視劇爛尾 對手遊影響難料

截至目前，騰訊還未公布復播時間，有傳言指該劇已成為中美貿易摩擦下的犧牲品；但其實無論是何原因，延播對騰訊的影響並非想像中大，因為內地觀眾寧願看一刀未剪的盜版，也不太想看刪了裸露暴力鏡頭的騰訊潔淨版。要說騰訊最擔心的，反而是今日正式開放內部測試的獨家代理手機遊戲《權力的遊戲‧凜冬將至》。

《權力遊戲》手遊於今年4月已獲得版號，換句話說不用像騰訊另一代理手遊《絕地求生》那樣，因為沒有版號而推出一年多仍不能商業化，結果要靠「借屍還魂」化身自家製手遊《和平精英》才能吸金。筆者曾看過《權力遊戲》手遊介紹，宣傳片水準不低，可玩性雖然未知，但挾神劇之名，理論上應該是萬眾期待之作。然而《權力遊戲》最終季爛尾之嚴重，粉絲們由擁戴轉變成唾罵，這款手遊會否在粉絲們因愛成恨之下受到影響，實在難以估計。

翻開騰訊遊戲發展史，代理名作而成績不如人意原來已不下一次，除了上述《絕地求生》，以及未知命運的《權力遊戲》手遊。上月一則不起眼的公告，也訴說騰訊過去的唏噓。

4月9日，由騰訊代理的網遊《怪物獵人OL》宣布因與日方合作到期，將於今年底關閉。去年同樣由騰訊代理，原計劃於內地首發的家用及電腦遊戲《怪物獵人世界》，發行當日即被有關部門強制下架。但比起《怪物獵人世界》下架事件，《怪物獵人OL》對騰訊而言其實更痛。

花6年開發《怪物獵人OL》 4年「玩完」

2009年，騰訊宣布獲CAPCOM提供授權與技術支援，開發《怪物獵人OL》，不過直到2015年《怪物獵人OL》才終於正式面世。雖然《怪物獵人OL》推出初期仍有不少玩家支持，但可能是為了追回利潤，營運團隊過度催谷課金系統，加上當時遊戲市場重心已轉移至手機上，令玩家流失甚速，諷刺的是，CAPCOM又在這時候推出玩法類似的《怪物獵人世界》，結果是開發6年的《怪物獵人OL》只有4年壽命，成為騰訊遊戲之痛。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕怪物獵人 手遊 權力的遊戲 騰訊

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